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選戰帶來疫戰？學者：挺川普州有3倍新冠染疫風險

記者邱宜君／台北報導
台灣大學流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙分析發現，支持共和黨的州，得到新冠肺炎的風險是支持民主黨的州的三倍。（直播截圖）
台灣大學流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙分析發現，支持共和黨的州，得到新冠肺炎的風險是支持民主黨的州的三倍。（直播截圖）

美國總統大選已告一段落，民主黨白登宣布勝選，共和黨的現任總統川普宣稱將展開法律大戰，但其實美國選戰期間，病毒傳播大戰早已在各州爆發。台灣學者分析發現，支持共和黨的州，得到新冠肺炎的風險是支持民主黨的州的三倍。台灣大學流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙。

台灣大學流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙根據福斯新聞網截至11月7日的選情資料，如果設定新冠肺炎發生率中位數是3%，共和黨派主政的州，新冠肺炎發生率都高於民主黨主政的州。另分析各州的其投票比例，結果發現，各州共和黨得票率和疫情發生率有正相關，支持共和黨的州發生新冠肺炎的風險，是民主黨的州的大約三倍。

陳秀熙表示，美國上周每天新增7.9萬人確診，本周每天新增10.3萬人確診，單日曾經創下近13萬人確診的高峰，研判美國疫情嚴峻和這次選舉有很大的關係。不過美國現在已經選出的新領袖，如何讓疫情受到控制，是刻不容緩的議題。

陳秀熙表示，歐洲和美國疫情嚴重，至今已貢獻全球確診和死亡的比例的七成以上。如果歐美不能有效緩和大流行，就代表疫苗為來臨之前，全世界都會繼續受到大流行影響，疫情可能蔓延到歐美以外的33億人口。

陳秀熙指出，現在全球已高達5078萬人、死亡達到126萬人，但是預估復原人數有3510萬，但實際復原人數比預估低了1%，表示這波疫情上升以來，原本已適應的醫護能量還沒辦法跟上提升。現在北半球又面臨冬季溫度下降的影響，在有效藥物和疫苗問世之前，非藥物非疫苗的防疫措施，都要提高警覺去落實。

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