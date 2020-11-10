新冠治療藥和疫苗陸續問世 你我是否負擔得起？

BNT表示，這款與輝瑞共同開發的疫苗，其價格將反映民間部門投資者所承擔的財務風險。（路透）

新冠治療藥和疫苗 陸續問世，是否人人負擔得起令人好奇。輝瑞（Pfizer）製藥和德國生技公司BioNTech（BNT）共同開發的疫苗價格較「親民」，兩劑療程成本39美元 ，禮來藥廠（Eli Lilly）研發的抗體療程全部自費價格為60美元。

BNT表示，計畫將自主研發的新冠疫苗價格水準設定在低於「常規市價」，而且在不同國家或地區的定價也將不同。BNT是第一家宣布研發疫苗高度有效的公司，其疫苗須分兩次施打。

BNT策略主管理查德森在金融時報舉辦的線上活動中表示，這款與美國藥廠輝瑞共同開發的疫苗，仍需取得監管部門的核可，強調疫苗價格將反映民間部門投資者所承擔的財務風險。

理查德森說：「我們已設法達成一個考慮周全的方式，也就是承認研發這款疫苗需要資金和投資。因此，我們計畫將疫苗的價格定在遠低於常規市價的水準，並以確保在全球廣泛分配疫苗為目標」。

「我預計在全球某些地區的定價會有所不同」，但他謝絕說明價格差異。

輝瑞7月與美國政府達成協議，將以兩劑39美元，或每劑19.5美元的價格供應1億劑可能的疫苗，和在一定條件下另外銷售5億劑疫苗，條件將另行磋商。

此外，美國衛生部長阿查爾（Alex Azar）10日表示，本周將開始分配禮來藥廠（Eli Lilly）研發的抗體療程Bamlanivimab給各州政府的健康部門。

官員表示，擁有聯邦醫療保險 、但未購買補充保險的民眾，施打這款疫苗的自費價格為60美元，等於部分負擔施打疫苗費用300美元中的20%。