美國新冠肺炎住院病患首次突破6萬人。(Getty Images)

美國新冠肺炎 病例不斷飆漲,許多衛生專家警告,新冠病患每日住院人數也將會暴增。

美國有線電視新聞網(CNN)報導,美國新冠肺炎住院病患於10日首次突破6萬人。追蹤新冠疫情 的美國志願組織新冠追蹤計畫(COVID Tracking Project)表示,美國於10日新增逾6.1萬住院病患,這比4月的紀錄還多2000多人。

該組織數據顯示,美國現在平均每日新增逾1600名住院病患,數據讓專家擔心,因為住院率的上升通常伴隨死亡率上升。美國在上周連續五天新增超過1000死亡病例。

根據約翰霍普金斯大學統計數據,自疫情爆發以來,美國已累計將近24萬人死亡。華盛頓大學健康數據與評估研究所(University of Washington's Institute for Health Metrics and Evaluation)估計,美國未來兩個月將有超過11萬人死於新冠肺炎。