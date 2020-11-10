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輝瑞疫苗受試者曝副作用像嚴重宿醉！第2劑更嚴重

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若獲FDA核可 美最快12月開始接種輝瑞疫苗

中央社／華盛頓10日綜合報導
美國輝瑞大藥廠和德國夥伴BioNTech在9日宣布聯手研發的新冠疫苗第3期臨床試驗初步分析顯示，預防新冠病毒的效果超過90%。圖為今年4月在馬里蘭大學醫學院接受輝瑞的新冠疫苗施打試驗。(美聯社)
美國輝瑞大藥廠和德國夥伴BioNTech在9日宣布聯手研發的新冠疫苗第3期臨床試驗初步分析顯示，預防新冠病毒的效果超過90%。圖為今年4月在馬里蘭大學醫學院接受輝瑞的新冠疫苗施打試驗。(美聯社)

美國衛生部長阿查爾（Alex Azar）今天表示，若輝瑞大藥廠能如預期迅速將試驗中的2019冠狀病毒疾病疫苗正面初步數據送交衛生監管機關，美國政府計畫從12月起開始替美國民眾施打疫苗。

輝瑞（Pfizer）昨天表示，大型且後階段試驗的初步結果顯示，他們與德國夥伴BioNTech聯手研發的新型冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗預防效果達90%。

輝瑞指出，預料最快下周將可取得向美國食品暨藥物管理局（USFDA）申請緊急使用許可所需的安全性資料。

美國衛生部長阿查爾接受多家新聞網訪問時表示，食品暨藥物管理局一旦核可，美國每個月將可收到約2000萬劑輝瑞的疫苗。他表示，衛生部這個月可以開始採購供給品。

路透社報導，美國政府與輝瑞簽有19.5億美元、1億劑疫苗的合約，足以替5000萬人接種，並有增購額外5億劑的選項。

阿查爾今天稍早在CNBC電視台指出，必須仔細檢視疫苗效力資料後，才能做出最終決定。

根據提供給政府的建議，優先施打對象可能是護理之家以及老人公寓內的年長者、醫護人員，以及第一線救援人員，目標在明年1月底前完成這幾類族群的接種工作。

阿查爾預料，市面很快就會從輝瑞的多個競爭對手那邊得到更多預防新型冠狀病毒的疫苗，包括生技公司莫德納（Moderna）。莫德納預料將在本月底宣布旗下疫苗大規模試驗的初步結果。

阿查爾告訴CNBC：「我們預料到了3月底、4月初，就會有足夠劑量替所有想接種的美國民眾進行施打。」

阿查爾同時表示，聯邦政府本周將開始配發禮來公司（Eli Lilly）的抗體療法，並從新型冠狀病毒住院患者人數最多、整體確診病例數最多的區域著手。禮來的抗體療法是透過輸注法施打，於昨天獲得緊急批准使用。

阿查爾說：「我們將確保公平配發，並與各州州長密切合作。」

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