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龐培歐任期剩2個多月撂話：川普政府和中國「還沒完」

美台經濟對話20日在華府舉行 經部次長與克拉奇對談

Lyft預期明年第4季轉虧為盈 Spotify收購Megaphone

記者張大仁／整理

財經簡訊

發展串流 WarnerMedia開始裁員

AT&T的WarnerMedia開始裁員，因為這個前稱時代華納(Time Warner)的組織正因串流影音而進行重組，以消除內部多餘職位，並重新集中精力發展旗艦串流媒體視訊服務HBO Max。原有HBO、特納和華納兄弟製門廠的許多高階管理人員已經宣布離職。知情人士透露，遭裁人數超過千人，可能達數千人之譜。

聯航明年2月重返紐約JFK機場

聯合航空已確定明年2月1日重返2015年10月撤離的紐約甘迺迪國際機場(JFK)。新冠疫情讓空中交通大肆停頓，讓聯航趁機調整航線。初步規畫將在甘迺迪機場第7航廈駐點，以波音767-300ER飛機經營紐約飛往舊金山和洛杉磯的航線，並可能增加班次或其他航線。

UBS升目標價 GM股價創新高

在瑞銀(UBS)將通用汽車(GM)股票的12個月目標價從34元調高至50元後，GM股價連續第二天創下52周新高。UBS分析師胡默爾(Patrick Hummel)表示，GM「已完全重返正軌，可望在2021年前保持強勁動能」，包括其電動車計畫。在未來一兩年內，投資人將開始將GM視為更「激進」的電動車公司，而不是像其他底特律汽車製造商那種成長緩慢的製造商。

Lyft預期明年第4季轉虧為盈

Lyft第3季財報雖仍呈虧損，但額度並未擴大；且乘客量和營收較上季增加。主管表示，即使復甦速度低於預期，乘客量略低於2019年底時的預估，該公司應可在2021年第4季達成EBITDA獲利目標。Lyft上季每股虧損1.46元；營收4.997億元，高於預期的4.886億元；乘客量1250萬人次，客均貢獻度39.94元。

波音737 Max訂單10月再減12架

在監管機構因兩次致命墜機事故展開的安全調查就要結束之際，波音公司宣布有更多陷入困境的波音737 Max飛機訂單被取消。737 Max被令停飛已經達20個月。波音指10月客戶取消了12架737 Max訂單，沒有接獲任何新訂單。包括累計訂單在內，其未完成訂單從上月的4325架縮減至4275架。

Spotify收購廣告科技Megaphone

Spotify表示已同意以2.35億元價格收購廣告科技公司Megaphone。兩家公司拒絕透露這筆交易是現金、股票還是混合交易。Spotify股價下跌8.79%。Megaphone為播客發布商和廣告商提供尋求目標受眾的技術，目前為ESPN和《華爾街日報》等播客發布商提供播客託管、分銷和廣告植入，廣告客戶可透過該公司的技術在這些發行商的播客內容中查找受眾。

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