最高法院口語辯論 羅伯茲、卡瓦諾都傾向保留歐記健保

最高法院10日針對推翻「可負擔健保法」(Affordable Care Act)訴訟展開口語辯論。(美聯社)

最高法院10日針對推翻「可負擔健保法」(Affordable Care Act)訴訟展開口語辯論。在長達兩個小時的電話會議中，首席大法官羅伯茲 (John Roberts)、保守派大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)的發言，都傾向保留這套俗稱「歐記健保 」的法案，理由在於就算一條以上的條款以違憲為由遭到註銷，最高法院也毫無立場可以廢除整套法案。歐記健保繼2012年挺過最高法院考驗之後，可望又一次過關。

「可負擔健保法」是前總統歐巴馬任內重大施政，2010年上路以來，目前約有2000多萬民眾參加。包括德州在內等18個共和黨執政「紅州」向法院提告指出，歐記健保的「個人強制納保」(individual mandate)條款牴觸憲法精神。由加州領軍的20個民主黨執政「藍州」則主張，刪除某項條款後的歐記健保能否存在，必須追溯當初國會的立法初衷，而答案早在2017年就已出現，當時共和黨居多數的國會修改條款，將未保險者扣稅罰責降為零，但讓歐記健保持續存在。

羅伯茲在口語辯論中對德州法務長霍金斯(Kyle Hawkins)說道：「你很難解釋國會希望整套法案撤銷，因為同樣這個國會之前並沒有廢除整套法案。」羅伯茲說：「他們希望由法院來做，但那並非我們的職責。」

川普上台後提名進入最高法院的卡瓦諾則說，這是一起「簡單明瞭」的訴訟，因為裁決前例可循，「就算某些條文被認定無效，最高法院也不會廢除整套法案，除非國會明確表達希望這麼做」。

卡瓦諾說，從先前判例來看，歐記健保爭議的適當解決之道，可能是切割「個人強制納保」條款之後，「讓法案其他部份保留不動」。

加州法務長摩根(Michael Mongan)在口語辯論中說，「可負擔健保法」仍然提供民眾選擇權，「可以購買醫療保險，也可以不要」。

「紅州」主張，國會希望「可負擔健保法」必須以完整形式存在，倘若「個人強制納保」條款遭到移除，整套歐記健保便將瓦解。保守派大法官艾里托(Samuel Alito)則提出不同看法。

艾里托比喻說，支持這項論述的理由是把強制納保條款視為「飛機的零件之一」，對於飛機能夠繼續飛行，扮演關鍵角色，「不過，現在零件已經拿掉了，飛機卻沒有失事墜落。我們如何解釋這項條款對於保持整體法案運作，果真具有涉及存亡的影響呢？」

最高法院將於明春之前宣布裁定。