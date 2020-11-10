川普陣營檢舉選舉舞弊電話被惡搞 名人也加入

白宮資深顧問凱莉安‧康威的老公喬治‧康威向來反對川普，他在推特發文公布川普團隊檢舉專線，以反諷語氣呼籲網友「千萬別打電話去鬧場」。(Getty Images)

川普 競選團隊聲稱選舉結果被偷走而成立檢舉舞弊專線電話，呼籲民眾踴躍投訴，但電話號碼公布後卻成為「惡搞專線」。白宮資深顧問凱莉安‧康威(Kellyanne Conway)的律師老公喬治‧康威(George Conway)向來反對川普，連日在推特 發文公布川普團隊檢舉專線，以反諷語氣呼籲網友「千萬別打電話去鬧場」；加州 聯邦眾議員劉雲平在推特寫道：「我打了幾次去這個號碼，可能是已經下班。不過，您可以留給他們非常、非常冗長的語音留言。」

雖然妻子在川普政府擔任高官，但康威多次與川普隔空對辯。選前數個月，康威與反川派共和黨人士組成「林肯計畫」(Lincoln Project)政治行動委員會，透過網路、媒體與廣告全力抨擊川普，為民主黨候選人白登拉抬聲勢。

大選日過後，川普陣營稱稱選舉舞弊並徵求民眾提供檢舉事實，包括康威在內多位「林肯計畫」幹部紛紛透過推特公布川普陣營的檢舉電話，鄭重呼籲網友「不可以隨便打電話去」，連續幾天引起眾多網友以實際行動響應。有民眾打電話去訂披薩，也有民眾打電話去檢舉川普私人律師朱利安尼涉嫌選舉舞弊。

大量惡搞電讓川普競選團隊不堪其擾，川普總統的二媳婦賴拉‧川普(Lara Trump)迅速公布新電話，但電話號碼一曝光，再度接到大批惡作劇來電。加州聯邦眾議員劉雲平(Ted W. Lieu)9日在推特寫道：「我打了幾次去這個號碼，可能是已經下班。不過，您可以留給他們非常、非常冗長的語音留言。」

推特、抖音都出現年輕人分享打電話到川普陣營檢舉專線的惡搞影片。

迪士尼頻道(Disney Channel)熱門動畫「神秘小鎮大冒險」(Gravity Falls) 原創者赫希(Alex Hirsch)分享的自拍影片中，專線電話工作人員在電話接通時，以「川普戰情室」(War Room)做為開場招呼，赫希在電話中說想對朱利安尼自首犯下選舉舞弊。

赫希在電話中說：「我帶了大袋子進去，直接從投票箱拿了很多選票出來。我一點都不怕，還送他們飛吻，我是這裡的地方英雄，希望朱利安尼能頒獎給我！」但工作人員把電話切斷，赫希大喊：「她竟然掛我電話！」