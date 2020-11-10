中國事務專家：無論誰領導美國 美中將持續競爭

美國大選結果牽動美中關係變化，舉世關注。圖為二○一二年中國國家主席習近平（左）與時任美國副總統白登（右）在北京舉行會談。（新華社）

美國 大選結果大致底定由民主黨白登勝出。美國的中國 事務專家認為，美國與中國的競爭態勢未來依然會增強，支持台灣 也將是兩大黨共識，這主要取決於結構因素，而非個別領導人。

民進黨立法院外交及國防委員會委員何志偉今天舉辦結合實體與虛擬（線上）形式的研討會，主題為「美國大選後印太情勢下的台灣戰略」，邀請智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）中國戰略計畫主任杜如松（Rush Doshi）、印度計畫主任麥丹（Tanvi Madan）及歐美中心主任萊特（Tom Wright）分析美國大選對台美、美中、印美、印中關係，以及美國外交政策和美歐關係的影響，由賓州史瓦摩爾學院（Swarthmore College）政治學助理教授尹麗喬與何志偉共同主持。

杜如松指出，美中關係惡化與兩強實力差距持續縮小、意識形態隔閡不斷擴大，以及西方對中國減緩專制集權統治力道的期待落空有關。此外，一如在疫情期間顯示的，中共領導下的中國日益強調與自由民主體制的意識形態競爭，也樂於對外輸出集權統治模式，這類結構性因素造成的關係惡化，與誰是美中領導人不完全直接相關。

對於在白登領導下，美國與中國的關係是否可能大幅改善，杜如松持保留態度。他說，對中國較以往警醒的態度在美國是跨黨派、跨領域的，例如國會一系列反制中國、強化與台灣連結的法案獲兩大黨共同支持，美國企業也對依賴中國日益警惕，並尋求建立更多元、安全的供應鏈。他認為，美中競爭態勢不會改變，且會增強。

杜如松也提到，長遠而言，美方的目標是確保台灣在技術領域維持全球優勢，並與台灣建立科技與安全的同盟。為此，台美可思考進一步在規範訂定或產業政策上合作。

萊特今年初曾二度訪問台灣，目的包括觀摩總統大選。針對白登與現任美國總統川普所領導政府在對外政策上可能會有的差異，萊特表示，他研判白登政府的「戰略確定性」將較高。他說，白登長年支持美國維護與歐洲及亞洲盟友的關係；白登政府對盟友的承諾，包括對北大西洋公約組織（NATO）及亞太地區整體部署等多邊安全事務的態度，研判將較川普領導下的美國明確、可信、可預測。

此外，萊特評估，多邊主義不僅會是白登政府對外事務的重要利器，也有助台灣拓展國際空間。他認為，許多歐洲國家對美國大選結果鬆了一口氣，因為它們確實很期待所有民主國家攜手合作應對共同關切議題，包括中國威脅，但川普儘管會工具性利用民主、人權等價值，對價值盟友卻不見得採取願意對話、合作的態度。