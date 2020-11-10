我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美破1011萬確診 加州逼近99萬

輝瑞疫苗何時能廣泛使用？七個問題來解答

中國事務專家：無論誰領導美國 美中將持續競爭

中央社 / 台北10日電
美國大選結果牽動美中關係變化，舉世關注。圖為二○一二年中國國家主席習近平（左）與時任美國副總統白登（右）在北京舉行會談。（新華社）
美國大選結果牽動美中關係變化，舉世關注。圖為二○一二年中國國家主席習近平（左）與時任美國副總統白登（右）在北京舉行會談。（新華社）

美國大選結果大致底定由民主黨白登勝出。美國的中國事務專家認為，美國與中國的競爭態勢未來依然會增強，支持台灣也將是兩大黨共識，這主要取決於結構因素，而非個別領導人。

民進黨立法院外交及國防委員會委員何志偉今天舉辦結合實體與虛擬（線上）形式的研討會，主題為「美國大選後印太情勢下的台灣戰略」，邀請智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）中國戰略計畫主任杜如松（Rush Doshi）、印度計畫主任麥丹（Tanvi Madan）及歐美中心主任萊特（Tom Wright）分析美國大選對台美、美中、印美、印中關係，以及美國外交政策和美歐關係的影響，由賓州史瓦摩爾學院（Swarthmore College）政治學助理教授尹麗喬與何志偉共同主持。

杜如松指出，美中關係惡化與兩強實力差距持續縮小、意識形態隔閡不斷擴大，以及西方對中國減緩專制集權統治力道的期待落空有關。此外，一如在疫情期間顯示的，中共領導下的中國日益強調與自由民主體制的意識形態競爭，也樂於對外輸出集權統治模式，這類結構性因素造成的關係惡化，與誰是美中領導人不完全直接相關。

對於在白登領導下，美國與中國的關係是否可能大幅改善，杜如松持保留態度。他說，對中國較以往警醒的態度在美國是跨黨派、跨領域的，例如國會一系列反制中國、強化與台灣連結的法案獲兩大黨共同支持，美國企業也對依賴中國日益警惕，並尋求建立更多元、安全的供應鏈。他認為，美中競爭態勢不會改變，且會增強。

杜如松也提到，長遠而言，美方的目標是確保台灣在技術領域維持全球優勢，並與台灣建立科技與安全的同盟。為此，台美可思考進一步在規範訂定或產業政策上合作。

萊特今年初曾二度訪問台灣，目的包括觀摩總統大選。針對白登與現任美國總統川普所領導政府在對外政策上可能會有的差異，萊特表示，他研判白登政府的「戰略確定性」將較高。他說，白登長年支持美國維護與歐洲及亞洲盟友的關係；白登政府對盟友的承諾，包括對北大西洋公約組織（NATO）及亞太地區整體部署等多邊安全事務的態度，研判將較川普領導下的美國明確、可信、可預測。

此外，萊特評估，多邊主義不僅會是白登政府對外事務的重要利器，也有助台灣拓展國際空間。他認為，許多歐洲國家對美國大選結果鬆了一口氣，因為它們確實很期待所有民主國家攜手合作應對共同關切議題，包括中國威脅，但川普儘管會工具性利用民主、人權等價值，對價值盟友卻不見得採取願意對話、合作的態度。

編輯推薦

美國 中國 台灣

上一則

籲暴力對待民主黨人 阿肯色州小城警長請辭

延伸閱讀

日本首相顧問：白登將忙於內政 別再指望美國領導

日本首相顧問：白登將忙於內政 別再指望美國領導
習近平遲未賀白登 中方：將按國際慣例辦理

習近平遲未賀白登 中方：將按國際慣例辦理
經社促統、以武逼和…陸委會：北京恐加大「統一進程」

經社促統、以武逼和…陸委會：北京恐加大「統一進程」
白登上台美中情勢生變？ 學者：端看北京動向

白登上台美中情勢生變？ 學者：端看北京動向

熱門新聞

美國總統川普今天早上打高爾夫球期間，媒體紛紛宣布他已在大選中敗給民主黨總統候選人白登（Joe Biden），川普隨後驅車返回白宮。美聯社

傳出敗選消息後 川普自高球場返回白宮

2020-11-07 16:33
「一洲焦點」分析總統大選開票結果。（世界新聞網）

一洲焦點／白登險勝？川普將要求重計威州票

2020-11-04 14:33
圖為已故參議員馬侃擁抱他的母親。美聯社

川普恐輸亞利桑那票倉 遭評馬侃在天之靈復仇

2020-11-06 18:53

連任之役難挽頹勢 川普離開白宮後會往何處去？

2020-11-08 07:43
美國總統大選進入最終倒數階段，總統川普(右)和民主黨候選人白登(左)把握時間加緊衝刺。圖╱GettyImages

命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光

2020-11-01 05:49
川普政府有關「公共負擔」移民新規，2日遭到聯邦區域法院駁回。圖為川普總統大選前夕在賓州舉行的造勢大會上發表演說。(美聯社)

大選前夕 川普政府「公共負擔」移民新規遭封殺

2020-11-02 23:48

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普政府官員拒絕交接 白登團隊傻眼

川普政府官員拒絕交接 白登團隊傻眼
川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名

川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名
輝瑞疫苗九成有效！道瓊期指漲逾千點 標普500期指創高

輝瑞疫苗九成有效！道瓊期指漲逾千點 標普500期指創高
快看世界／川普可能通過訴訟改變大選開票結果嗎？

快看世界／川普可能通過訴訟改變大選開票結果嗎？
中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例

中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例