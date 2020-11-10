籲暴力對待民主黨人 阿肯色州小城警長請辭

美國準總統白登。路透

美國 南部阿肯色州小城馬紹爾的警長霍蘭德因不滿美國民主黨 總統候選人白登（Joe Biden）勝選，於是在社群媒體 號召暴力對待民主黨人，引起各界撻伐。他已引咎辭職。

法新社報導，馬紹爾（Marshall）位在阿肯色州（Arkansas）首府小岩城（Little Rock）以北180公里處。白登勝選後，霍蘭德（Lang Holland）在右派社群媒體Parler宣洩他的不滿。

根據截圖，霍蘭德在一則現已刪除的貼文寫道：「在他們所作所為之後，永遠不要讓他們忘記自己是叛徒，也無權在這個共和國生活。」

霍蘭德在另一則貼文寫道：「所有馬克思主義民主黨人去死。毫不留情，不留活口！！」

霍蘭德另在一則貼文附上喜萊莉（Hillary Clinton）與前總統歐巴馬（Barack Obama）等民主黨人穿囚服的照片，並寫道：「我祈禱照片裡的所有人在絞刑台被吊死，被五馬分屍！！！不准比這些輕。」

霍蘭德的貼文引發當地和其他地方居民憤怒後，他已在上周末辭職。

馬紹爾市長艾略特（Kevin Elliot）發布聲明表示：「馬紹爾居民絕不支持或容忍對任何人霸凌或暴力威脅，無論對方的政治傾向為何。」