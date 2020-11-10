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史上第一！唐氏症運動員 成功挑戰超級鐵人三項賽

編譯周辰陽／即時報導
美國佛州21歲唐氏症運動員尼基奇（左）7日成為史上第一位完成鐵人三項的唐氏症患者，並在終點線獲金氏世界紀錄頒發證書。畫面翻攝：Twitter/IRONMANtri
美國佛州21歲唐氏症運動員尼基奇（左）7日成為史上第一位完成鐵人三項的唐氏症患者，並在終點線獲金氏世界紀錄頒發證書。畫面翻攝：Twitter/IRONMANtri

美國佛州一位唐氏症運動員7日成為史上第一位成功完成鐵人三項的唐氏症患者，並獲金氏世界紀錄頒發證書，也被佛州特奧會（Special Olympics Florida）讚為「歷史性成就」。

這一位唐氏症運動員姓尼基奇（Chris Nikic）、今年21歲，跟著教練一路完成超級鐵人三項賽規定的游泳3.8公里、騎腳踏車180公里與跑步42.2公里，最後在主辦單位規定時限前14分鐘的16時46分9秒越過終點線。

佛州特奧會聲明指尼基奇在賽事過程中，「於補給站克服螞蟻的攻擊，也曾兩度摔下腳踏車。雖然膝蓋流血，但他還是重新騎上腳踏車，繼續完成比賽。」

尼基奇表示，他的目標是「包容」，希望各界廣為關注唐氏症與特奧會。他在IG寫道，「我努力，但我有天使幫助。上帝派天使圍著我。這是最棒的。新家人與朋友。都是關於關注與包容…讓你們所有人包容我們所有人。」

全球唐氏症基金會（Global Down Syndrome Foundation）在推特慶祝尼基奇的成功，祝賀他「突破障礙與衝垮醫師的預期。」鐵人三項官方推特也讚揚尼基奇讓他們深受啟發，「你的成就是鐵人賽史的決定性時刻，完全無法從你身上奪走。」

尼基奇已將目光放到「2021年的更大嶄新目標」，將全力備戰2022年美國特奧運動會鐵人三項資格賽。

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