川普陣營「檢舉專線」變噩夢！選民惡作劇電話灌爆

美國 總統川普 的競選團隊設立「選民欺詐專線」,鼓勵選民能夠檢舉違法投票行為,然而該選舉專線卻被TikTok和推特使用者的惡作劇電話灌爆。

美國廣播公司(ABC)引述匿名消息來源指出,由川普競選團隊總部員工經營的專線演變成「噩夢」,工作人員不斷接到惡作劇電話,「民眾大笑或嘲諷川普敗選後就把電話掛掉」。

川普的兒子艾瑞克(Eric Trump)推文表示,民主黨應為惡作劇電話負責。

一些惡作劇民眾似乎為了讓專線保持忙碌而不斷撥打,以占線想要幫助川普陣營的民眾。其中一個民眾打進專線說「有一隻肥胖 的烏龜在太陽下翻不了身」,引述CNN主持人庫伯(Anderson Cooper)日前對川普的描述。

然而,川普的一名發言人向國會山報表示,該專線目前為止「很有效」。

The Tik-Tok youth are flooding the Trump voter fraud hotline with prank calls pic.twitter.com/v5HqToJpTT