川普陣營「檢舉專線」變噩夢！選民惡作劇電話灌爆
美國總統川普的競選團隊設立「選民欺詐專線」，鼓勵選民能夠檢舉違法投票行為，然而該選舉專線卻被TikTok和推特使用者的惡作劇電話灌爆。
美國廣播公司（ABC）引述匿名消息來源指出，由川普競選團隊總部員工經營的專線演變成「噩夢」，工作人員不斷接到惡作劇電話，「民眾大笑或嘲諷川普敗選後就把電話掛掉」。
川普的兒子艾瑞克（Eric Trump）推文表示，民主黨應為惡作劇電話負責。
一些惡作劇民眾似乎為了讓專線保持忙碌而不斷撥打，以占線想要幫助川普陣營的民眾。其中一個民眾打進專線說「有一隻肥胖的烏龜在太陽下翻不了身」，引述CNN主持人庫伯（Anderson Cooper）日前對川普的描述。
然而，川普的一名發言人向國會山報表示，該專線目前為止「很有效」。
The Tik-Tok youth are flooding the Trump voter fraud hotline with prank calls pic.twitter.com/v5HqToJpTT— Kei Yasui (@keiyasui) November 7, 2020
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