川普陣營「檢舉專線」變噩夢！選民惡作劇電話灌爆

川普陣營設立的檢舉專線被惡作劇電話灌爆。(路透)

美國 總統川普 的競選團隊設立「選民欺詐專線」，鼓勵選民能夠檢舉違法投票行為，然而該選舉專線卻被TikTok和推特使用者的惡作劇電話灌爆。

美國廣播公司（ABC）引述匿名消息來源指出，由川普競選團隊總部員工經營的專線演變成「噩夢」，工作人員不斷接到惡作劇電話，「民眾大笑或嘲諷川普敗選後就把電話掛掉」。

川普的兒子艾瑞克（Eric Trump）推文表示，民主黨應為惡作劇電話負責。

一些惡作劇民眾似乎為了讓專線保持忙碌而不斷撥打，以占線想要幫助川普陣營的民眾。其中一個民眾打進專線說「有一隻肥胖 的烏龜在太陽下翻不了身」，引述CNN主持人庫伯（Anderson Cooper）日前對川普的描述。

然而，川普的一名發言人向國會山報表示，該專線目前為止「很有效」。