輝瑞疫苗何時能廣泛使用？七個問題來解答
輝瑞（Pfizer）藥廠和德國生技公司BioNTech合作研發的新冠疫苗，初步試驗結果顯示有效性超過90%，消息令人振奮。不過這支疫苗需要超級低溫的保存和運送，是一大障礙。另外，疫苗何時能夠廣泛讓每個人都能打到？經濟封鎖是不是就要可以解除？外媒整理了以下問答。
疫苗何時會被授權使用？
最快還要幾個星期時間，新疫苗必須確定安全無虞。美國食品藥物管理局（FDA）通常要看受試者兩個月以後的反應如何，輝瑞表示，到目前為止沒有出現任何嚴重的安全問題。本月稍後就達到兩個月的觀察期，輝瑞會把資料呈報給FDA申請核准使用，FDA會花多久時間審核，尚不清楚。
民眾何時可以開始打得到這支疫苗？
華爾街日報說，如果一切順利，最快今年底以前可以問市，因為其實生產已經展開。不過初期的供應量會較有限。輝瑞說，今年可生產5000萬劑，供2500萬人施打，因為每個人需要打兩劑；明年產量就可提升到13億劑。
疫苗如何運送？世界各國的人都打得到嗎？
路透說，這支疫苗現在分配運送的最大障礙，在它需要超級低溫的運送和儲存：攝氏零下70度。這樣的冷鏈儲運要求，連美國最先進的醫療機構都不容易輕易克服。因此，未來要供應偏遠地區以及全球較落後地區，恐會發生無法公平分配的問題。
哪些人能夠優先施打疫苗？
高危險群如醫療健康照顧人員，以及老人安養機構的居民將會優先施打。
因防疫而有的封鎖，是否即將解解除？
由於疫苗供應首波數量有限，無法很快就能讓普羅大眾全數施打，公衛專家表示，至少要到明年夏天，較廣泛的民眾才能打到疫苗。所以，社交距離和配戴口罩等防疫措施仍需要保持下去。
疫苗安全性確保了嗎？
彭博資訊指出，未經傳統較長時間的充分試驗就廣泛使用，接種者出現本可在臨床試驗中發現的副作用的風險就更大。9月，牛津大學與阿斯利康聯合研發的疫苗在英國出現一例無法解釋的病患，凸顯了趕製疫苗的安全風險。後來在英國的試驗恢復進行，因為阿斯利康稱獨立審查結果建議這樣做是安全的，並得到了英國衛生官員同意，最終在其他地方也恢復了試驗。10月，強生也在一名受試者出現原因不明的疾病後暫停試驗。
疫苗如何運送分配到全球？
富裕國家的一些人注定比其他人更早獲得機會接種疫苗。為免富國壟斷新冠疫苗資源，總部位於奧斯陸的Coalition for Epidemic Preparedness Innovations、世界衛生組織和專注於疫苗分配的全球非營利性組織Gavi聯合成立了COVAX，目標是從中高收入國家籌集180億美元，確保所有貧困國和捐贈國都能為高危人群提供經試驗有效的疫苗。公衛生專家強調，在全球平等分配疫苗不僅僅關乎道德，對結束這場危機也至關重要。
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