輝瑞疫苗何時能廣泛使用？七個問題來解答

美國輝瑞大藥廠和德國夥伴BioNTech在9日宣布聯手研發的新冠疫苗第3期臨床試驗初步分析顯示，預防新冠病毒的效果超過90%。消息傳來，舉世振奮，股市大漲。 (美聯社)

輝瑞（Pfizer）藥廠和德國生技公司BioNTech合作研發的新冠疫苗 ，初步試驗結果顯示有效性超過90%，消息令人振奮。不過這支疫苗需要超級低溫的保存和運送，是一大障礙。另外，疫苗何時能夠廣泛讓每個人都能打到？經濟封鎖是不是就要可以解除？外媒整理了以下問答。

疫苗何時會被授權使用？

最快還要幾個星期時間，新疫苗必須確定安全無虞。美國食品藥物管理局（FDA ）通常要看受試者兩個月以後的反應如何，輝瑞表示，到目前為止沒有出現任何嚴重的安全問題。本月稍後就達到兩個月的觀察期，輝瑞會把資料呈報給FDA申請核准使用，FDA會花多久時間審核，尚不清楚。

民眾何時可以開始打得到這支疫苗？

華爾街日報說，如果一切順利，最快今年底以前可以問市，因為其實生產已經展開。不過初期的供應量會較有限。輝瑞說，今年可生產5000萬劑，供2500萬人施打，因為每個人需要打兩劑；明年產量就可提升到13億劑。

疫苗如何運送？世界各國的人都打得到嗎？

路透說，這支疫苗現在分配運送的最大障礙，在它需要超級低溫的運送和儲存：攝氏零下70度。這樣的冷鏈儲運要求，連美國最先進的醫療機構都不容易輕易克服。因此，未來要供應偏遠地區以及全球較落後地區，恐會發生無法公平分配的問題。

哪些人能夠優先施打疫苗？

高危險群如醫療健康照顧人員，以及老人安養機構的居民將會優先施打。

因防疫而有的封鎖，是否即將解解除？

由於疫苗供應首波數量有限，無法很快就能讓普羅大眾全數施打，公衛專家表示，至少要到明年夏天，較廣泛的民眾才能打到疫苗。所以，社交距離和配戴口罩等防疫措施仍需要保持下去。

疫苗安全性確保了嗎？

彭博資訊指出，未經傳統較長時間的充分試驗就廣泛使用，接種者出現本可在臨床試驗中發現的副作用的風險就更大。9月，牛津大學與阿斯利康聯合研發的疫苗在英國 出現一例無法解釋的病患，凸顯了趕製疫苗的安全風險。後來在英國的試驗恢復進行，因為阿斯利康稱獨立審查結果建議這樣做是安全的，並得到了英國衛生官員同意，最終在其他地方也恢復了試驗。10月，強生也在一名受試者出現原因不明的疾病後暫停試驗。

疫苗如何運送分配到全球？

富裕國家的一些人注定比其他人更早獲得機會接種疫苗。為免富國壟斷新冠疫苗資源，總部位於奧斯陸的Coalition for Epidemic Preparedness Innovations、世界衛生組織和專注於疫苗分配的全球非營利性組織Gavi聯合成立了COVAX，目標是從中高收入國家籌集180億美元，確保所有貧困國和捐贈國都能為高危人群提供經試驗有效的疫苗。公衛生專家強調，在全球平等分配疫苗不僅僅關乎道德，對結束這場危機也至關重要。