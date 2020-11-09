疫苗試驗有效 歸功川普政府？輝瑞打臉：沒拿錢

美國輝瑞大藥廠和德國夥伴BioNTech在9日宣布聯手研發的新冠疫苗第3期臨床試驗初步分析顯示，預防新冠病毒的效果超過90%。消息傳來，舉世振奮，股市大漲。圖為今年10月輝瑞展示新冠疫苗。(路透)

美國 輝瑞藥廠(Pfizer)和德國BioNTech生技公司9日宣布，90%新冠疫苗在初步試驗有效後，副總統潘斯將此成就歸功於藥廠與川普 政府的合作，但隨即遭輝瑞否認；面對疫苗新進展，川普總統在推特稱「股市大漲」，民主黨總統當選人白登則呼籲美國人繼續戴口罩。

此外，聯邦食品暨藥物管理署(FDA)9日表示，已對禮來(Eli Lilly)為治療新冠肺炎輕、中症患者開發的單細胞抗體藥bamlanivimab，發出一項緊急使用授權，讓第一線的醫護專業人員可以使用；此藥和川普總統染疫時使用的其中一項藥物類似。

潘斯在大選後首次打破沉默，9日推文指出：「重大消息：多虧川普總統促成的公私部門合作，輝瑞宣布其新冠疫苗試驗有效，可預防90%自願試驗者染疫。」

然而，輝瑞疫苗研發負責人凱瑟琳·詹森(Kathrin Jansen)告訴紐約時報：「我們從未參與神速任務(Warp Speed)…我們從沒向美國政府或任何人拿過一分半毛。」

華盛頓郵報報導，輝瑞自行拿出20億元投入新冠疫苗計畫，之後與美國政府簽下19億5000萬元共一億劑疫苗的合約。

疫苗新進展 川重經濟、白重防疫

輝瑞與BioNTech宣布疫苗新進展後，川普與白登的反應足見兩個政府防疫計畫之別；川普重視經濟回溫，白登則打算盡快終結病毒威脅。

川普幾乎立刻在推特宣傳此消息，他以全大寫字母表示：「股市大漲，疫苗即將到來。大好消息！」

不到一個小時後，白登便與副總統當選人賀錦麗發表聲明，兩人送上祝賀並呼籲美國人繼續努力防疫；白登也提醒就算新冠疫苗11月底如期問世，全國仍需數月才能接種完畢。

白登也呼籲美國人勿將政治與戴口罩掛勾，「今日消息不會改變緊急現況，美國人必須仰賴戴口罩、保持社交距離、接觸追蹤、勤洗手等措施，確保自己安然到明年。」

輝瑞與BioNTech的新冠疫苗需施打兩劑，有別於其他需施打多劑的候選新冠疫苗。

像流感每年接種？尚須追蹤

全國猶太健康組織(National Jewish Health)醫師梅塔(Anuj Mehta)指出，接種輝瑞與BioNTech兩劑疫苗須間隔21天，兩劑內容物相同，第一劑為人體免疫系統的「引子」(primer)，第二劑則可驅動疫苗發輝效用；施打兩劑後，人體更容易辨識新冠病毒蛋白，形容出現免疫力。

不過梅塔表示，現在還不清楚該疫苗是否需要像流感疫苗 每年接種，或者效用可維持多年，尚須長期追蹤。