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梅蘭妮亞的下一步？有機會出書「復仇」

編譯林育正／綜合9日電
川普總統連任失利，外界預測第一夫人梅蘭妮亞將把重心放回兒子拜倫身上，可能出書將過去四年飽受的霸凌一吐怨氣，或延續第一夫人任期推動的慈善活動，或投入最愛的設計。 (美聯社)
川普總統連任失利，外界預測第一夫人梅蘭妮亞將把重心放回兒子拜倫身上，可能出書將過去四年飽受的霸凌一吐怨氣，或延續第一夫人任期推動的慈善活動，或投入最愛的設計。 (美聯社)

川普總統連任失利，第一夫人梅蘭妮亞的下一步會怎麼走？ 外界預測她將把重心放回兒子拜倫身上，出書將過去四年飽受的霸凌一吐怨氣，或延續第一夫人任期推動的慈善活動，或投入最愛的設計，都是可能選項。 

無庸置疑，梅蘭妮亞將留名歷史。她是195年來首位外國出生的第一夫人，第一位曾拍過裸照的時裝模特兒，更是首位總統的第三任妻子，也是母語非英語的第一人。她成為美國公民，也才不過14年。

前第一夫人蘿拉‧布希(Laura Bush)的幕僚長安妮塔‧麥克布萊德(Anita McBride)表示，接下來，梅蘭妮亞最後的工作，將是為川普在白宮最後的聖誕節進行布置，為人生下一階段做準備。

「經過一番努力後輸掉選舉，必定伴隨著強烈的失落感。」麥克布萊德說，「經歷了整個敗選過程，我認為梅蘭妮亞將會把重心放在家庭和拜倫身上，幫助兒子走過這段過渡期，會是她最在乎的。」

專門研究總統夫人的俄亥俄大學歷史教授凱薩琳‧吉利森(Katherine Jellison)預測：「她可能回到佛州，或說服川普返回紐約做為官方住所，繼續過著入主白宮前的生活。」

擔任第一夫人期間，梅蘭妮亞並不好過；除了依竊遭受媒體放大檢視外，她的時尚品味和居家裝飾選擇都能遭受批評。她曾說過：「我稱得上全世界最被霸凌的人吧。」，因此卸下第一夫人頭銜，對她反而是正向的解脫。

梅蘭妮亞曾穿著印有「我一天也不在乎，你呢？」(I REALLY DON'T CARE, DO U)的外套，彷彿向外界反擊。她日後大可效法米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)出版回憶錄，賺進大筆版稅，同時對擔任第一夫人期間苦吞的不公對待不吐不快。

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