潘斯與參院多數黨領袖支持 川普誓不言退

副總統潘斯今日表示已經告訴競選團隊大選尚未結束，力挺川普採取法律途徑。(美聯社)

美國總統川普 今天持續透過推特抱怨大選不公，絲毫沒有認輸的打算。他今天獲得副總統潘斯與共和黨大老、參議院多數黨領袖麥康諾 的背書，支持他採取法律途徑。

在民主黨候選人白登（Joe Biden）於6日中午前確定拿下關鍵搖擺州 賓州，隨後宣布勝出後，雖有媒體捕捉到川普打高爾夫球與回到白宮的鏡頭，但川普至今未在媒體前公開露面。

雖然消失在媒體前，川普並未沈寂，今天連發多條推文，除了開除國防部長艾思博（Mark Esper）與一條關於股市飆升及2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗即將問世的推文外，其餘都與選舉有關。

川普一一細數幾個關鍵搖擺州的最新狀況，包括喬治亞、賓州、威斯康辛、內華達州，不是指控計票過程不透明有虛假選票存在，就是認為選情將有突破並能獲得重大勝利。

但對川普而言，更好的消息應當是麥康諾（Mitch McConnell）今天在國會殿堂的力挺。

麥康諾在國會發表的講話中表示川普百分之百有權調查選舉的違規行為與要求重新計票，並採取法律行動。

他呼應川普說法表示，所有合法選票必須被計入，任何不合法的選票都不應被計入。他也說媒體的預測與評論對於包括總統在內的任何公民的合法權利不具否決權。

潘斯（Mike Pence）今天也透過推特（Twitter）表示，已經告訴競選團隊大選尚未結束，「川普不曾停止為我們而戰，我們會持續奮戰直到每張合法選票被計算」。