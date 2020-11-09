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川普政府總務署長拒簽文件 恐延誤交接工作

編譯李京倫／綜合報導
川普政府總務署署長艾蜜莉．墨菲拒絕簽發文件，使得總統當選人白登的政權交接團隊無法在本周正式展開工作。(路透)
川普政府總務署署長艾蜜莉．墨菲拒絕簽發文件，使得總統當選人白登的政權交接團隊無法在本周正式展開工作。(路透)

「華盛頓郵報」報導，美國川普政府總務署署長艾蜜莉．墨菲（Emily Murphy），拒絕簽發一封文件，使總統當選人白登的政權交接團隊無法在本周正式展開工作，再次顯示川普政府拒絕認輸，可能導致美國現代史上除了2000年小布希與高爾的總統大選計票爭議之外，首次政權交接延誤。

總務署發言人帕梅拉．潘寧頓說，墨菲「還沒確定誰是最後的贏家」。這推遲了白登團隊的交接事項，例如獲得數百萬美元的聯邦資金，以及與情報機構和其他部門官員會面等。

白登團隊敦促墨菲批准政權交接，他們說，美國的國家安全和經濟利益取決於「明確的信號」，即美國將進行「平穩和平的權力交接」。

維吉尼亞州民主黨籍聯邦眾議員康諾利，是眾院監督聯邦政府運作小組的主席，他譴責墨菲的舉動「屈從川普，對有秩序的權力交接造成傷害」。

總務署署長負責管理聯邦政府資產，在美國人民選出新總統後，負責向當選人團隊釋出電腦系統和交接事宜所需資金，今年是990萬美元。

如果一切順利，當選人團隊會得到政府官員的電子郵件地址清單，取得每個聯邦機構的辦公空間，而且可以開始跟美國政府倫理局合作，為總統當選人提名的官員人選處理財務揭露和利益衝突文件，還能與聯邦政府政務官和高級事務官見面，了解各機構的業務要點。

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