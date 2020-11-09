我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白登急組13人抗疫團隊 將投資250億生產疫苗

參院多數黨領袖麥康諾挺川普：他有權挑戰結果

麥當勞推出植物性漢堡McPlant

記者張大仁／綜合報導

麥當勞(McDonald's)宣布明年起將在幾個重點市場上試賣無肉漢堡，它在菜單中增加了植物性漢堡，稱為「McPlant」。

麥當勞國際總裁博登(Ian Borden)表示，McPlant是「由麥當勞也是為麥當勞所創造的」。他說，McPlant的生產線也可能包括雞肉替代品。

麥當勞尚未透露生產線的供應商。公司發言人拒絕透露供應商名單，但表示麥當勞將不會自行生產這些產品。

但是，Beyond Meat發言人卻透露，該公司與麥當勞共同創造這款植物性肉餅，將成McPlant的部分生產線提供商。

去年9月，麥當勞開始在加拿大安大略省數十家分店試賣一種使用無肉肉餅的P.L.T無肉漢堡。試賣在今年4月結束，當時並宣布沒有恢復P.L.T.漢堡的銷售計畫。

麥當勞前CEO湯普森(Don Thompson)是Beyond Meat的早期投資者，也是這家植物性肉品製造商的董事會成員。投資人推測，兩家公司之間的關聯可能意味著長期的合作夥伴關係，並使Beyond成為麥當勞的供應商。

其他國際麥當勞市場在無肉漢堡方面取得更大的成功。例如，德國麥當勞早已在菜單上加入雀巢公司生產的素食漢堡。

麥當勞CEO肯普欽斯基(Chris Kempczinski)告訴投資人，各國市場將自行決定是否以及何時將McPlant產品添加到各自店面中。他補充說，確切的步驟將取決於消費者的需求。

競爭對手Restaurant Brands International旗下品牌漢堡王(Burger King)去年在美國發表一款以植物性肉餅為原料的華堡(Whopper)，其肉餅由私營企業Impossible Foods製造。

麥當勞第3季獲利和營收均高於分析師預期。並更新投資人報告，預測2021年和2022年全面銷售成長將在5%上下，並分享了有關其促銷戰略的更多訊息。

編輯推薦

麥當勞 投資 CEO

上一則

白登顧問：未來3到4個月美將進入「新冠地獄」

下一則

龐培歐制裁4中港官員 「出於政治目的逮捕港民」

延伸閱讀

反向操作？英國漢堡王要客人買麥當勞

反向操作？英國漢堡王要客人買麥當勞
麥當勞點餐要多一點美乃滋 他收到「最糟糕的漢堡」

麥當勞點餐要多一點美乃滋 他收到「最糟糕的漢堡」
麥當勞甜蜜美味供應無缺自11/3至11/9期間只需惠顧一杯咖啡即可免費享用全新McCafe烘焙美點

麥當勞甜蜜美味供應無缺自11/3至11/9期間只需惠顧一杯咖啡即可免費享用全新McCafe烘焙美點
麥當勞舉辦促銷活動11月3日至11月9日

麥當勞舉辦促銷活動11月3日至11月9日

熱門新聞

美國總統川普今天早上打高爾夫球期間，媒體紛紛宣布他已在大選中敗給民主黨總統候選人白登（Joe Biden），川普隨後驅車返回白宮。美聯社

傳出敗選消息後 川普自高球場返回白宮

2020-11-07 16:33
「一洲焦點」分析總統大選開票結果。（世界新聞網）

一洲焦點／白登險勝？川普將要求重計威州票

2020-11-04 14:33
圖為已故參議員馬侃擁抱他的母親。美聯社

川普恐輸亞利桑那票倉 遭評馬侃在天之靈復仇

2020-11-06 18:53

連任之役難挽頹勢 川普離開白宮後會往何處去？

2020-11-08 07:43
美國總統大選進入最終倒數階段，總統川普(右)和民主黨候選人白登(左)把握時間加緊衝刺。圖╱GettyImages

命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光

2020-11-01 05:49
川普政府有關「公共負擔」移民新規，2日遭到聯邦區域法院駁回。圖為川普總統大選前夕在賓州舉行的造勢大會上發表演說。(美聯社)

大選前夕 川普政府「公共負擔」移民新規遭封殺

2020-11-02 23:48

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
英媒：梅蘭妮亞將向川普提離婚 輸了大選又賠掉夫人？

英媒：梅蘭妮亞將向川普提離婚 輸了大選又賠掉夫人？
川普拒認輸 梅蘭妮亞力挺：每張合法選票都要算到

川普拒認輸 梅蘭妮亞力挺：每張合法選票都要算到
文件來不及燒 美「中國小組」：自休士頓中領館獲大量信息

文件來不及燒 美「中國小組」：自休士頓中領館獲大量信息
川普為何輸？鐵票倉生鏽…喬治亞州一葉知秋

川普為何輸？鐵票倉生鏽…喬治亞州一葉知秋
輝瑞疫苗九成有效！道瓊期指漲逾千點 標普500期指創高

輝瑞疫苗九成有效！道瓊期指漲逾千點 標普500期指創高