抗疫重大里程碑 輝瑞新冠疫苗 稱保護效力達9成

輝瑞宣布，其新冠疫苗保護效力達9成。（路透）

美國 製藥大廠輝瑞（Pfizer）和德國BioNTech（BNT）9日宣布，兩家公司聯手研發的新冠肺炎疫苗 ，進行中的第3期臨床試驗顯示，抵禦新冠病毒的保護效力高達九成。華爾街日報說，這是研發新冠肺炎疫苗的里程碑。

法新社報導，根據初步結果，接種兩劑中第二劑的7天後以及接種第一劑的28天後，達到保護病患的效果。

兩家公司說，到目前為止並未發現這款疫苗有嚴重的安全性問題，預料在本月尋求美國當局授權緊急使用。

輝瑞董事長兼執行長博爾拉發表聲明說：「我們的新冠疫苗第3期臨床試驗首批結果，提供我們的疫苗能預防新冠肺炎的初步證據。」

博爾拉說：「我們正邁出重要一步，更接近提供全球各地人民亟需的突破，協助終結這場全球健康危機。值全球最需要時刻，我們的疫苗研發計畫正抵達這項重要里程碑。」

BNT執行長沙辛告訴路透，他樂觀預期這款疫苗的保護效果至少能持續1年。不過，由於研發人員追蹤受試者的時間還不夠長，所以效力能持續多久還不確定。

全球各地大多數地區，新型冠狀病毒感染率持續飆升至新高紀錄，各醫院加護病房的空床率不斷減少，死亡人數則不斷攀升。

根據供應預估，兩家公司表示，它們預期2020年能供應全球高達5000萬劑疫苗，2021年將增至13億劑。

這款疫苗是西方國家研發進度最快的疫苗之一，其他進入後期試驗階段的包括美國莫德納、嬌生和英國瑞典合資阿斯特捷利康的疫苗。中國大陸和俄國研發的新冠疫苗，已發放給大眾施打。