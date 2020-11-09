白登或採納口罩強制令 智庫建議白宮每日疫情簡報

美國總統當選人白登。（Getty Images）

美國 總統當選人白登 9日宣布成立由醫師和衛生專家組成的新冠防疫 小組，加強防疫。華盛頓郵報報導，白登打算呼籲聯邦和州政府傳達一致防疫訊息、採納口罩強制令、擴大檢測和提供全民免費疫苗。然而，這些防疫措施可能遭到支持川普的選民反對，新國會參議院若由共和黨控制，也不見得會支持。

白登的政權交接團隊表示，防疫小組成員將和州政府及地方官員合作，制定關於防疫的公共衛生和經濟政策，處理病毒、種族和族群不平等問題，並致力重啟學校和商家。

專家表示，隨著美國疫情惡化，白登應該在政權交接期間就展現領導力，並開始對全國傳達強烈的訊息。

川普的支持者多半反對因疫情封鎖影響經濟活動。美國智庫布魯金斯研究院研究員卡維塔．帕特爾曾在歐巴馬政府研究衛生政策。她說：「從大選結果可清楚看見，半數美國民眾不認為我們置身危機。白登和賀錦麗擁有一個很好的的溝通平台，即使還不是官方平台。美國需要清楚的每日疫情簡報，而我們認為白宮防疫小組應該要提供。」

3名白登顧問指出，白登打算呼籲共和黨和民主黨州長提供協助，使聯邦和州政府傳達一致防疫訊息。白登將敦促各州州長採納口罩強制令，並提供居民清楚的公共衛生準則，包括維持社交距離和限制大型集會。

2名匿名消息人士稱，工作小組將有任務編組，各自專注應對疫情，包括檢測、疫苗分發和提供個人防護裝備。

白登打算成立10萬人公衛大軍，專門負責追蹤和病患接觸者，改善目前防堵疫情擴散效果不彰狀況。他還準備擴大生產個人防護裝備，並實施疫苗分發計畫。

然而，超過7100萬投給川普的選民，可能反對白登的防疫措施。共和黨領導的參議院可能不願支持聯邦政府在檢測和接觸者追蹤扮演更重大的角色，也不支持聯邦政府干預各州防疫作為。

白登的防疫計畫需要國會大筆撥款。參議院多數黨領導人麥康諾曾說，他願意在國會今年12月至明年3月的「跛腳鴨會期」通過新的新冠肺炎紓困措施。