債市發燒 全球負殖利率債規模達17.05兆美元

美國總統大選引發全球債市大漲，使全球負殖利率債券的規模刷新歷史紀錄。美聯社

美國總統大選引發全球債市大漲，使全球負殖利率債券 的規模刷新歷史紀錄。

倫敦金融時報（FT）報導，彭博巴克萊全球負殖利率債券指數的市值達17.05兆美元，超越去年8月的歷史紀錄17.04兆美元，顯示儘管持有債券至到期勢必會出現損失，投資 人仍願意以高價買進。

這顯示在疫情促使政府與企業大規模舉債之際，高評級債券的需求炙手可熱。

投資人表示，儘管經濟前景黯淡，但各國央行為抵禦疫情而推出大規模購債計畫，使債市具備吸納額外龐大債券的能力。英國央行（BOE）5日宣布額外購買規模1,500億英鎊的債券；市場普遍預期，歐洲央行（ECB）下個月將擴大1.35兆歐元的購債計畫。

藍灣資產管理公司（BlueBay Asset Management）投資長道汀說：「各國央行買進更多債券，超過政府發債量，因此儘管有龐大財政刺激措施，公債殖利率仍持續被壓低。」

負殖利率公債規模自3月以來增逾一倍，不過由於全球政府與企業近幾個月大肆發債，負殖利率債占全球投資級債務的比例僅略高於25%，不及2019年的30%。

市場預期，民主黨在總統與國會選舉大獲全勝後，將推出大規模財政刺激措施，進而提振經濟成長與通膨，導致公債價格下跌。然而，隨著共和黨看似將掌控參院，投資人對財政刺激措施的預期降低，使得美國公債價格大漲。

投資人表示，超低或負殖利率促使他們轉向義大利等高收益債市，或其他風險較高的資產。