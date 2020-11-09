我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全球確診破5040萬 全美逼近千萬

川普賣「誰是接班人」直升機 附土豪金安全帶插扣

債市發燒 全球負殖利率債規模達17.05兆美元

編譯黃嘉洵／綜合外電
美國總統大選引發全球債市大漲，使全球負殖利率債券的規模刷新歷史紀錄。美聯社
美國總統大選引發全球債市大漲，使全球負殖利率債券的規模刷新歷史紀錄。美聯社

美國總統大選引發全球債市大漲，使全球負殖利率債券的規模刷新歷史紀錄。

倫敦金融時報（FT）報導，彭博巴克萊全球負殖利率債券指數的市值達17.05兆美元，超越去年8月的歷史紀錄17.04兆美元，顯示儘管持有債券至到期勢必會出現損失，投資人仍願意以高價買進。

這顯示在疫情促使政府與企業大規模舉債之際，高評級債券的需求炙手可熱。

投資人表示，儘管經濟前景黯淡，但各國央行為抵禦疫情而推出大規模購債計畫，使債市具備吸納額外龐大債券的能力。英國央行（BOE）5日宣布額外購買規模1,500億英鎊的債券；市場普遍預期，歐洲央行（ECB）下個月將擴大1.35兆歐元的購債計畫。

藍灣資產管理公司（BlueBay Asset Management）投資長道汀說：「各國央行買進更多債券，超過政府發債量，因此儘管有龐大財政刺激措施，公債殖利率仍持續被壓低。」

負殖利率公債規模自3月以來增逾一倍，不過由於全球政府與企業近幾個月大肆發債，負殖利率債占全球投資級債務的比例僅略高於25%，不及2019年的30%。

市場預期，民主黨在總統與國會選舉大獲全勝後，將推出大規模財政刺激措施，進而提振經濟成長與通膨，導致公債價格下跌。然而，隨著共和黨看似將掌控參院，投資人對財政刺激措施的預期降低，使得美國公債價格大漲。

投資人表示，超低或負殖利率促使他們轉向義大利等高收益債市，或其他風險較高的資產。

編輯推薦

債券 投資 利率

上一則

反制美國補貼波音 歐盟推動對美加徵關稅計畫

下一則

傳中國想跟白登重談貿易協議 美前官員潑冷水

延伸閱讀

白登勝選國際金融 撥雲見日

白登勝選國際金融 撥雲見日
聯準會促擴張財政支出

聯準會促擴張財政支出
東灣5提案瞄準房屋增稅 4項過關

東灣5提案瞄準房屋增稅 4項過關
刺激經濟 英央行擴大購債計畫

刺激經濟 英央行擴大購債計畫

熱門新聞

美國總統大選進入最終倒數階段，總統川普(右)和民主黨候選人白登(左)把握時間加緊衝刺。圖╱GettyImages

命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光

2020-11-01 05:49
美國總統川普今天早上打高爾夫球期間，媒體紛紛宣布他已在大選中敗給民主黨總統候選人白登（Joe Biden），川普隨後驅車返回白宮。美聯社

傳出敗選消息後 川普自高球場返回白宮

2020-11-07 16:33
「一洲焦點」分析總統大選開票結果。（世界新聞網）

一洲焦點／白登險勝？川普將要求重計威州票

2020-11-04 14:33
川普1日在密西根州造勢，支持者振臂高呼。（美聯社）

全球衝突觀察家警告：川普不會認輸 美國選後動亂

2020-11-02 08:03
圖為已故參議員馬侃擁抱他的母親。美聯社

川普恐輸亞利桑那票倉 遭評馬侃在天之靈復仇

2020-11-06 18:53

連任之役難挽頹勢 川普離開白宮後會往何處去？

2020-11-08 07:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」

網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」
特赦自己或拔掉眼中釘？川普下台前還能做什麼

特赦自己或拔掉眼中釘？川普下台前還能做什麼
川普拒認輸 梅蘭妮亞力挺：每張合法選票都要算到

川普拒認輸 梅蘭妮亞力挺：每張合法選票都要算到
連任之役難挽頹勢 川普離開白宮後會往何處去？

連任之役難挽頹勢 川普離開白宮後會往何處去？
知情人士：如果法律戰失敗 川普才認輸

知情人士：如果法律戰失敗 川普才認輸