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反制美國補貼波音 歐盟推動對美加徵關稅計畫

中央社 / 布魯塞爾9日綜合外電報導
飛機製造商波音公司。 圖╱GettyImages
飛機製造商波音公司。 圖╱GettyImages

歐盟執行委員會（EU Commission）副主席杜姆布羅夫斯基斯今天表示，正在推動對價值40億美元的美國貨徵收關稅的計畫，以反制美國對自家飛機製造商波音公司的非法補貼。

世界貿易組織（WTO）一年前以空中巴士（Airbus）獲得政府補助為由，授權美國對價值75億美元的歐盟輸美產品加徵關稅，包括高達起司、單一麥芽威士忌和法國紅酒等。

杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）告訴記者：「在WTO對空中巴士案做出裁決後，美國（對歐盟商品）施加關稅。現在WTO也對波音案做出裁決，讓我們可以施加關稅，我們將會這麼做。」

他說：「當然，我們對透過談判尋求解決方法保持開放態度。我們的提案依然有效，亦即雙方都撤銷關稅。」不過他也表示，儘管歐盟數度提出呼籲，「目前為止，美國尚未同意取消他們的關稅」。

美國總統川普採取的貿易立場強硬，歐洲人對新總統當選人拜登（Joe Biden）執政後立場將軟化抱持希望。杜姆布羅夫斯基斯樂見拜登之前針對國際聯盟、多邊體制和改善與歐盟關係許下的承諾。

歐盟上個月公布的對美加徵關稅初步清單，項目包括冷凍魚貝類、乾果、菸草、蘭姆酒和伏特加、手提包、機車零件和曳引機。

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