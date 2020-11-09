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川普堅不認敗選 CNN：家族親信已分兩派

中央社 / 華盛頓9日綜合外電報導
川普已成年的長子小唐納（DonaldTrump Jr.）。 美聯社
川普已成年的長子小唐納（DonaldTrump Jr.）。 美聯社

美國媒體報導，總統川普堅持不接受大選結果，身邊人士已開始分成兩派：女婿庫許納、第一夫人梅蘭妮亞建議他接受敗選；已成年的長子和次子則力促他與盟友繼續奮戰。

兩名消息人士告訴美國有線電視新聞網（CNN），川普女婿兼高階顧問庫許納（Jared Kushner）曾與川普接觸勸他認輸。根據另一個熟悉內情的消息來源，梅蘭妮亞（Melania Trump）也曾私下表示，川普是時候接受敗選了。

與此同時，川普已成年的長子小唐納（DonaldTrump Jr.）和次子艾瑞克（Eric Trump），則敦促盟友繼續堅持下去。即使CNN和其他新聞機構7日已預測白登勝選，兩人仍力促共和黨人和支持者公開反對選舉結果。

3名熟悉情況的消息人士昨天傍晚告訴CNN，川普陣營打算發動訊息攻勢來宣揚自身主張，也就是關鍵搖擺州計票過程涉弊，導致川普的第2任期被偷走了。這種說法迄今無任何證據可支持。

根據其中兩名消息人士，川普陣營打算使用的方式包括提出訃聞，並宣稱這些死人竟能投票；他們還考慮舉行類似造勢的集會來強化這種訊息。

此舉目的在於提升民眾對選舉結果的疑心，讓關鍵搖擺州官員感受到壓力而啟動調查，或自行宣布重新計票。這將拖長選舉程序，可能使川普陣營有更多時間上法院爭訟。

多名共和黨知名人士，例如川普家族成員、眾議院前議長金瑞契（Newt Gingrich）和前國家情報代理總監格雷內爾（Richard Grenell）等川普支持者，都曾宣稱密西根州發生死人投票舞弊情事，但CNN先前查核後已認定非事實，未發現任何一宗確切事例。

在CNN報導後，英國「衛報」（The Guardian）指出，梅蘭妮亞昨天稍晚已推文力挺丈夫，表示：「美國人民值得擁有公平的選舉。每張合法─不是非法的─選票，都應列入計算。」

「紐約時報」（The News York Times）昨天下午也指出，一名白宮官員反駁CNN對庫許納的報導。這名官員稱，庫許納給川普的建議是尋求「法律救濟」。

新聞網站Axios另報導：「庫許納身邊另一名消息人士證實，他並未建議川普認輸。」

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