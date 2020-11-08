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28年連生14子 密州夫婦終於生女嬰

記者胡玉立／綜合報導
密西根州的施旺德夫婦28年來一連生下14名男孩。圖為2018年全家福照片，施旺德太太抱著最小兒子。(美聯社)
密西根州的施旺德夫婦28年來一連生下14名男孩。圖為2018年全家福照片，施旺德太太抱著最小兒子。(美聯社)

密西根州一對夫婦28年來一連生下14名男孩，後來只要懷孕添丁就會登上地方和全國媒體版面。這對夫婦4日再次分娩，令所有人喜出望外的是，他們終於生了個女兒！

被命名為瑪姬‧傑恩(Maggie Jayne)的女嬰，重7磅8盎司，身長20吋，即將迎接與14位哥哥一起生活的受寵人生。至於施旺德一家14名壯丁的網路直播節目「14 Outdoorsmen」，未來可能還得改個名稱。

施旺德(Jay Schwandt)與妻子凱特芮(Kateri)自高中就是男、女朋友，兩人1993年18歲結婚，所有小孩都是自然懷胎，也不會預先詢問胎兒性別。起初他們還一直期盼生女兒，但經過一連串「驚喜」後，反倒開始習慣「生兒子」的這個「家庭傳統」。過去幾年，每逢凱特芮臨盆，媒體總會興緻勃勃地報導。

當女兒在大湍市(Grand Rapids)聖瑪麗醫院(Mercy Health Saint Mary’s Hospital)健康出生後，施旺德既高興又激動地說：「今年因種種原因在很多方面都令人難忘，但瑪姬是我們所能想像最偉大的禮物。」

28歲的長子泰勒(Tyler Schwandt)受訪時興奮表示，爸爸告訴他們這個好消息後，過了大半天他還是樂不可支；他很開心父母終於有幸生下了從來沒有想過會生到的小女孩。

泰勒說，現在他們這幫兄弟的日常生活必須要做的一項重大調整，就是要「記得放下馬桶座」。但這可能要花上幾年的時間，畢竟，全家擠滿男生很久了，沒有習慣去想當女孩是什麼樣子。泰勒說：「我甚至不知道我媽有沒有任何粉紅色的衣服或粉紅色的東西。」

施旺德夫婦不斷增添家庭成員，也持續追求個人學業成長。凱特芮已取得大谷州立大學(Grand Valley State University)社會工作碩士學位，施旺德則是土地測量師，擁有法學院法律學位。

今年稍早，凱特芮宣布懷孕後曾笑稱，「家裡的睾丸激素足以填滿一整座體育場」，如果這回生女兒，在哥哥的包圍下，「她一輩子都會是最受寵、最被保護的孩子，尤其在她的青少年時代」。

施旺德太太本月初產下女嬰瑪姬‧傑恩。(美聯社)
施旺德太太本月初產下女嬰瑪姬‧傑恩。(美聯社)

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