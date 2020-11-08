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川普拒認輸 梅蘭妮亞力挺：每張合法選票都要算到

習近平遲未祝賀 但學者認美中關係可望局部緩解

彭博：川普小圈圈認清 法律戰將徒勞無功

編譯季晶晶／綜合外電
川普的支持者高舉「只計合法選票」的標語。(路透)
川普的支持者高舉「只計合法選票」的標語。(路透)

彭博資訊引述知情人士報導，川普的小圈圈逐漸認清，想推翻白登勝選的努力將徒勞無功，雖有部分顧問敦促川普全力打官司。

川普至今沒說準備承認敗選。他的親近幕僚、女婿和資深顧問庫許納（Jared Kushner）建議，川普要求法院確保爭議州的開票過程透明。

川普在三個關鍵州--賓州、喬治亞州和內華達州--的落後擴大，在亞利桑納州的進展也不足以翻盤。這四州的票數加總起來，他落後白登約10.1萬票。

根據三位知情人士，川普幕僚現在認識到選舉結果已定。但其中一位說，川普計劃窮盡所有選項，確保合法選票計入而他的陣營認為不合法的選票不能計入。川普團隊計劃自周一起採取額外的法律行動。川普和他的團隊至今未能公開選舉有大規模舞弊的任何證據。

至今，川普的法律戰沒有太大的成功。有幾樁訴訟在賓州、內華達州、喬治亞州和密西根州遭駁回。賓州最高法院暫時允許賓州共和黨的要求，該州晚到的通訊投票應分開計算，以防取消資格。但這是否能幫得到川普還很難說。他最需要的是開出更多票數。

川普盟友、前紐澤西州長克里斯蒂（Chris Christie）周日說，共和黨最終必須承認白登勝選，但補充說，川普團隊會花點時間接受他們輸掉一場「非常具爭議性的」選舉。

高階選戰幕僚表示，只要川普想，他們就會繼續奮戰，即使明白了敗選的事實。

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