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美新增病例連4天破10萬 染疫總數近千萬 無緩和跡象

編譯季晶晶／綜合外電
美國新增新冠病例連4天破10萬，疫情散播無緩和跡象。高盛集團下修美國第1季成長率預估，腰斬至3.5%，並預測下任總統當選人白登（圖右）會推出規模1兆美元的刺激方案。(路透)
美國新增新冠病例連4天破10萬，疫情散播無緩和跡象。高盛集團下修美國第1季成長率預估，腰斬至3.5%，並預測下任總統當選人白登（圖右）會推出規模1兆美元的刺激方案。(路透)

美國新增新冠肺炎確診案例連續第4天超過10萬例，過去10個月的染疫總人數接近1,000萬，在距離冬天僅一個月之遙、民眾可能經常留在室內之際，疫情沒有放緩跡象。

根據美國媒體MarketWatch引述紐約時報對新冠病毒的追蹤，周六（7日）通報新增病例126,156例，病故1,013人。新增病例數僅略低於一天前（周五）創下的新高紀錄132,797例。

過去的一周，平均每日新增106,972例，比前一周躍增57%。周三之前，沒有任何一個國家通報單日新病例多達10萬例。

11月第1周，美國因新冠肺炎病故的人數平均每天超過800人，較近幾個月急遽增加，但仍低於4月最糟的幾天。

另據彭博資訊，截至紐約時間周日下午，美國自疫情爆發以來的總染疫人數達987萬人，占約全球5,000萬的五分之一。

儘管白登勝選可能讓華府決策者推出更積極的防疫措施，他上任後，任何改變都需要時間才會出現顯著效果。

高盛集團（Goldman Sachs）首席經濟學家Jan Hatzius領導的研究團隊，周六以疫情為由，下修美國第1季成長預測至3.5%，低於原先的7%。

Hatzius說，白登可能和參議院共和黨合作，推出規模1兆美元的刺激方案，比民主黨若能同時在選舉中贏得白宮和參眾兩院時少逾一半。

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