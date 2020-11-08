川普控大選舞弊 葛理漢籲奮戰下去別認敗選

資深聯邦參議員葛理漢今天呼籲川普奮戰下去且不要承認敗選，並表示必須針對川普做出的指控進行調查。(美聯社)

美國 共和黨籍總統川普 （Donald Trump）指控大選有舞弊情事，同黨的資深聯邦參議員葛理漢今天呼籲川普奮戰下去且不要承認敗選，並表示必須針對川普做出的指控進行調查。

法新社報導，川普提出選舉舞弊指控，並在選舉結果顯示民主黨總統候選人白登 （Joe Biden）勝出的情況下，依然堅稱自己贏得總統大選。

南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢（Lindsey Graham）接受美國福斯新聞頻道（Fox News）訪問說：「如果白登勝選，我們會跟他合作，但川普還沒有輸。」

葛理漢表示：「別承認敗選，總統先生，奮戰下去。」

他還說：「我們擔心的一切都成真了，如果我們沒在2020年反擊，我們會永遠無法再贏得總統大選。」

其他共和黨高層人士依然拒絕承認白登勝選，還說必須進行法律訴訟，且計票作業要繼續下去。

聯邦眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）也接受福斯新聞頻道訪問說，在總統選舉中需要確保每一張合法選票都計算到，且完成每一場重新計票，「只有那樣，美國才能決定誰贏得大選」。

目前美國多家媒體已宣布，白登（Joe Biden）至少斬獲279張選舉人票，超越贏得總統大選所需的270張門檻，川普的選舉人票則有214張。