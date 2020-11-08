白登當選 譚德塞發文：期待與您的團隊合作

美國 民主黨總統候選人白登 當選總統，預料將取消現任總統川普7月啟動退出世界衛生組織（WHO）的程序。世衛 秘書長譚德塞今天祝賀拜登並表示「期待與您的團隊合作」。

美國2020激烈選戰過後，白登（Joe Biden）在美國時間7日晚間發表勝選演說，呼籲全國團結並將以抗疫為第一要務。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在推特發文祝賀白登及副手賀錦麗（Kamala Harris）當選，表示自己與世衛同仁「期待與您及您的團隊合作」。

他也說，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行危機顯示，全球團結對於保護生命至關重要。

今年2019冠狀病毒疾病疫情爆發後，美國先前曾有一系列嚴詞抨擊世衛組織對疫情因應不當，包括世衛偏袒中國，並忽視病毒人際傳播的早期跡象，將中止美國每年捐助世衛資金。

川普今年7月正式告知聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）將退出世衛組織，並於明年7月6日生效。

當時白登推文說：「美國參與強化全球衛生，會讓美國人更安全。在我擔任總統首日，就會重新加入世界衛生組織，恢復我們在世界舞台的領導地位。」

不過，值得注意的是，白登雖然表示美國應該留在世衛組織之中，但他也曾倡議要成立全球衛生緊急委員會（Global Health Emergency Board），邀七大工業國集團（G7）與其他國家採取一致協調措施，他是否有意在全球衛生議題上另起盟友間的合作，備受關注。