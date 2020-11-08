連任之役難挽頹勢 川普離開白宮後會往何處去？

媒體今天紛紛預測美國 民主黨總統候選人白登勝選已成定局，當下連任失利的總統川普 正在打高爾夫球。如果川普願意，很快他就能花更多時間與小白球為伍。但川普還能做些什麼？

銷聲匿跡絕非選項

法新社報導，傳統上美國總統在離開白宮 後多半不公開置喙政務，而是投入撰寫回憶錄，偶爾參加慈善活動。但川普不變的喜好就是站在鎂光燈下，沒多少人預期這位獨特的美國總統會循前人往例。

川普將失去進入白宮的鑰匙，但他仍能登入推特（Twitter），用手指對共和黨發揮有力影響。

再戰2024？

川普至今拒絕接受敗選，並毫無根據地宣稱出現大規模舞弊行為。

若干盟友已表示他計畫2024年再戰白宮。在美國歷任總統中，只有克里夫蘭（Grover Cleveland）任期不連續，於1888年敗選後又於1892年奪勝。

前白宮幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）表示，川普「不喜歡輸」。穆瓦尼告訴一家愛爾蘭智庫：「我預期總統（川普）會繼續涉入政治，我絕對會把他列入2024年可能的候選人名單。他74歲，精力非常旺盛。」

川普的孩子則清楚要求共和黨人繼續忠於川普。小唐納．川普（Donald Trump Jr.）5日就上推特發酸文：「『有望成為2024共和黨候選人』的人，幾乎全都沒動作，真是太棒了。』

小唐納點名共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）。幾小時後，葛蘭姆就在川普最愛的福斯新聞（Fox News）節目上，承諾出錢幫川普打法律訴訟，並在無根據的情況下，再度指控選舉過程違法。

川普電視台？

結過3次婚、生於紐約的川普是飯店開發商兼電視名人。他毫不掩飾自己嚮往入主白宮前的安逸。

川普在密西根州大急流城（Grand Rapids）的最後造勢集會上說：「我以前的生活很好，棒透了。」

川普能過上那種生活，靠的是用自己的名字賺錢。根據前私人律師柯恩（Michael Cohen），川普2016年把選總統當成「宣傳品牌的機會」，結果他意外勝選。

川普曾歷經一連串破產，2000年代靠主持電視實境節目「誰是接班人」（The Apprentice）重新打響名號。

隨著川普對福斯新聞的抱怨與日俱增，並指控這個助他崛起的頻道不夠右派，他已暗示打算建立「川普電視台」（Trump TV）。川普曾推文：「（觀眾）現在想要別的選擇，我也是！」

沒人能否認川普能言善道的功力。他在無數場集會運用意識流手法，從陰謀論帶到笑話和惱人小事，像是他熱愛批評浴室水龍頭水壓太弱，吸引了大批群眾定睛關注。

而且川普若要開設電視台，已有現成媒介可用，也就是公開支持他的「一個美國新聞網」（One America News Network, OANN）與News Max TV。現在這兩家媒體還是小蝦米，若川普加以收購，就可能變成大鯨魚。

坐牢？

未來川普被嚴重司法問題糾纏的可能性也不低。

紐約檢方已在調查川普支付封口費給一名情色女星、他混亂複雜的商業交易和謎樣的會計操作。還有強暴與性侵指控等舊案等著他。

貴為總統時川普大致上可享司法豁免權。一些人還猜測他可能再度挑戰常規，嘗試預先特赦自己。

川普親信中已有8人因2016年「通俄門」等案被依重罪起訴或判刑入獄，包括他的競選總幹事、律師和國安顧問。

放下一切旅行去？

又或者，川普會想擺脫一切。

這個想法聽起來難以置信，但川普有過一些暗示。6月他曾在白宮思考與名模出身的妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）一同坐上露營車，來場公路旅行。

川普也曾在賓州造勢集會演說中停下來，以不那麼浪漫但同樣真誠的心態，誇獎一輛輛停好的卡車。

川普說：「很棒的卡車。你認為我能跳上其中一台開走嗎？我想這麼做，開車離開這裡，離開這一切。」