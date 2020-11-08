我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診986萬例 加州逼近97萬

「沉睡喬喚醒美國」全球媒體怎麼報導白登當選？

白登賀錦麗當選 南非總統與非洲領導人發文祝賀

中央社 / 約翰尼斯堡8日專電
白登與賀錦麗當選美國總統與副總統。 圖／翻攝自南非總統拉瑪佛沙推特
白登與賀錦麗當選美國總統與副總統。 圖／翻攝自南非總統拉瑪佛沙推特

南非總統拉瑪佛沙、埃及總統塞西、奈及利亞總統布哈里、納米比亞總統甘戈柏與蘇丹總理哈姆杜克，已分別於第一時間發文祝賀白登與賀錦麗當選美國總統與副總統。

南非新聞網站「艾歐爾新聞」（iolnews）今天報導指出，拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）也是非洲聯盟（African Union，AU）現任主席。他在推特（Twitter）上發文說：「我們祝賀總統白登和副總統賀錦麗以及美國人民你們的選舉。我們期待與您合作，加深我們情誼與合作的重要關係。」

塞西（Abdel Fattah Al-Sisi）則是在一份聲明中祝賀拜登當選總統，並聲稱他期待與當選的總統合作且加強戰略合作，以及埃及與美國在符合兩國人民最大利益下的雙邊關係。

布哈里（Muhammadu Buhari)賀白登是在全球充滿不確定與恐懼的時刻贏得大選。他同時表示白登的當選提醒世人民主才是政府的最佳形式，因為唯有民主才能提供人民以和平方式改變政府的機會。

甘戈柏 （Hage Geingob）在推特上發文表示「我祝賀白登的勝利。在為自由奮鬥中，我們認識了他以參議員身份反對南非的種族隔離政策。我期待與白登合作，以便建立更牢固的雙邊關係和多邊主義，創建更公平的世界。」

哈姆杜克（Abdalla Hamdok）通過推特表達祝賀之意。「我代表蘇丹人民祝賀白登與賀錦麗當選總統與副總統。期待與他們兩位緊密合作，以便繼續搭建兩國友誼與合作的橋梁。」

南非總統拉瑪佛沙發文祝賀白登與賀錦麗當選美國總統與副總統。 圖／翻攝自南非總統拉...
南非總統拉瑪佛沙發文祝賀白登與賀錦麗當選美國總統與副總統。 圖／翻攝自南非總統拉瑪佛沙推特

編輯推薦

白登 美國 推特

上一則

網瘋傳白登25歲年輕照 還說有點像這位漫威英雄

下一則

連任之役難挽頹勢 川普離開白宮後會往何處去？

延伸閱讀

賀錦麗勝選感言：我不會是最後一個進入白宮的女性

賀錦麗勝選感言：我不會是最後一個進入白宮的女性

華裔支持者：賀錦麗當選 為少數族裔女性打開新大門

華裔支持者：賀錦麗當選 為少數族裔女性打開新大門
賀錦麗參議員職缺 5人呼聲高

賀錦麗參議員職缺 5人呼聲高
川普還沒認輸… 盟邦德加法火速祝賀白登勝選

川普還沒認輸… 盟邦德加法火速祝賀白登勝選

熱門新聞

美國總統大選進入最終倒數階段，總統川普(右)和民主黨候選人白登(左)把握時間加緊衝刺。圖╱GettyImages

命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光

2020-11-01 05:49
「一洲焦點」分析總統大選開票結果。（世界新聞網）

一洲焦點／白登險勝？川普將要求重計威州票

2020-11-04 14:33
川普1日在密西根州造勢，支持者振臂高呼。（美聯社）

全球衝突觀察家警告：川普不會認輸 美國選後動亂

2020-11-02 08:03
圖為已故參議員馬侃擁抱他的母親。美聯社

川普恐輸亞利桑那票倉 遭評馬侃在天之靈復仇

2020-11-06 18:53
美國總統川普今天早上打高爾夫球期間，媒體紛紛宣布他已在大選中敗給民主黨總統候選人白登（Joe Biden），川普隨後驅車返回白宮。美聯社

傳出敗選消息後 川普自高球場返回白宮

2020-11-07 16:33
川普政府有關「公共負擔」移民新規，2日遭到聯邦區域法院駁回。圖為川普總統大選前夕在賓州舉行的造勢大會上發表演說。(美聯社)

大選前夕 川普政府「公共負擔」移民新規遭封殺

2020-11-02 23:48

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票結果／「我們是美利堅合眾國 」 白登勝選聲明籲團結

大選開票結果／「我們是美利堅合眾國 」 白登勝選聲明籲團結
白登拿下賓州 贏得美國大選

白登拿下賓州 贏得美國大選
白登為何能在喬州翻轉? 因為有她…

白登為何能在喬州翻轉? 因為有她…
傳出敗選消息後 川普自高球場返回白宮

傳出敗選消息後 川普自高球場返回白宮
「你被開除了！」川普華府驚奇落幕 選民回贈他的名言

「你被開除了！」川普華府驚奇落幕 選民回贈他的名言