白登賀錦麗當選 南非總統與非洲領導人發文祝賀

白登與賀錦麗當選美國總統與副總統。 圖／翻攝自南非總統拉瑪佛沙推特

南非總統拉瑪佛沙、埃及總統塞西、奈及利亞總統布哈里、納米比亞總統甘戈柏與蘇丹總理哈姆杜克，已分別於第一時間發文祝賀白登 與賀錦麗當選美國 總統與副總統。

南非新聞網站「艾歐爾新聞」（iolnews）今天報導指出，拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）也是非洲聯盟（African Union，AU）現任主席。他在推特 （Twitter）上發文說：「我們祝賀總統白登和副總統賀錦麗以及美國人民你們的選舉。我們期待與您合作，加深我們情誼與合作的重要關係。」

塞西（Abdel Fattah Al-Sisi）則是在一份聲明中祝賀拜登當選總統，並聲稱他期待與當選的總統合作且加強戰略合作，以及埃及與美國在符合兩國人民最大利益下的雙邊關係。

布哈里（Muhammadu Buhari)賀白登是在全球充滿不確定與恐懼的時刻贏得大選。他同時表示白登的當選提醒世人民主才是政府的最佳形式，因為唯有民主才能提供人民以和平方式改變政府的機會。

甘戈柏 （Hage Geingob）在推特上發文表示「我祝賀白登的勝利。在為自由奮鬥中，我們認識了他以參議員身份反對南非的種族隔離政策。我期待與白登合作，以便建立更牢固的雙邊關係和多邊主義，創建更公平的世界。」

哈姆杜克（Abdalla Hamdok）通過推特表達祝賀之意。「我代表蘇丹人民祝賀白登與賀錦麗當選總統與副總統。期待與他們兩位緊密合作，以便繼續搭建兩國友誼與合作的橋梁。」