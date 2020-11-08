美大選沒人曾拒認輸 川普若開先例會怎樣？

美國總統川普。 路透

美國 總統川普 在投票日自稱勝選，還矢言要求最高法院停止計票，這讓一些美國人最擔心的夢魘－－川普破壞民主程序－－成了真實。現在白登勝選了，若川普拒離白宮 ，那會怎麼樣？

英國「獨立報」（Independent）報導，這問題並非首次浮上檯面，每次川普說他只會接受對自己有利的結果時，媒體就會探討若川普不願離開白宮橢圓形辦公室（Oval Office），憲法中有哪些限制可質疑他。

從指控民主黨在疫情期間擴大郵寄投票，到指稱他們作票，川普的說法雖無證據，但白登（Joe Biden）已備妥律師和憲法專家，準備對抗川普提出的各種法律挑戰。

白登堅稱，如果川普輸掉大選，聯邦官員「會火速護送（川普）離開白宮」。

川普揚言不會承認敗選之所以讓人擔心，或許是因為美國從沒處理這類案例的先例。和平移轉政權是美國社會基石，過去幾次大選不管多殺紅了眼，最終都得以安然解決紛爭，不至出現拒絕承認敗選的情況。美國史上也不乏總統職位遭挑戰的案例，但大家為了和平轉移政權著想，多能保持冷靜。

比方說，1960年，在許多人指控民主黨作票的聲音中，尼克森（Richard Nixon）承認敗給甘迺迪（John F Kennedy）；2000年，副總統高爾（Al Gore）接受小布希（George Bush）贏得大選，即便佛羅里達州的結果備受質疑。

加拿大英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）政治系教授奎爾克（Paul Quirk）先前告訴「獨立報」，如果川普拒絕承認敗選，那會讓執法機關處境尷尬。

「這會在某個時間點演變成執法機關要聽命於誰的問題？因為這最終會成為動用武力的問題。」

若一位總統敗選且拒絕交出權力，該如何讓他離開？美國憲法對此隻字未提，所以很難判斷會不會有人想派遣聯邦調查局（FBI）或海豹部隊（Navy SEALs）等等的執法單位衝進白宮西廂（West Wing），逮捕才剛剛落敗的川普。

新海芬大學（University of New Haven）政治系教授桑德曼（Joshua Sandman）表示，他不認為川普會拒絕在選後離職，因為這會損及歷史定位，但桑德曼仍認為，強大的國會和政治壓力會逼得川普迅速離職。

桑德曼說：「第一道防線將是國會，他的黨也會施壓要他走，跟他說他得辭職或離開。如果他想待在白宮，他會待在白宮，但不需要那樣。白宮只是象徵性的，不是必定待在裡面就擁有權力。」

羅格斯大學（Rutgers University）美國政治專家貝克（Ross Baker）2019年受訪時，曾預測川普以極小差距敗選會出現的局面。

貝克當時想像的場景是，全國普選票僅差距不到1%，選舉人票則幾乎不相上下，2020年11月4日，美國人一覺醒來，會看到川普推文說前一天的結果是作票，還說自己不可能沒輕鬆勝選。

貝克當時表示，如果真發生上述狀況，他認為，最後會由聯邦眾議院出面，決定選舉人團票數分配。

貝克表示：「那絕對會是一級憲法危機。」