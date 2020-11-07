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賀錦麗「打破白宮天花板」不能忘記這三位紐約女性

「你被開除了！」川普華府驚奇落幕 選民回贈名言

賀錦麗「打破白宮天花板」不能忘記這三位紐約女性

記者張晨／紐約報導
女性示威者高舉「紐約厭惡川普」。(記者張晨/攝影)
女性示威者高舉「紐約厭惡川普」。(記者張晨/攝影)

2020年總統大選終於有結果，前加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)當選為美國歷史上首位少數族裔女性副總統；而此前來三名來自紐約的女性，也曾試圖打破玻璃天花板，進軍白宮。

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•1972年 奇穆姆

1972年，紐約布魯克林的州眾議員奇穆姆(Shirley Chisholm)成為第一位主要政黨總統候選人提名的非洲裔女性。

•12年後  費拉洛

12年後，來自皇后區的民主黨眾議員費拉洛(Geraldine Ferraro)成為了第一位主要政黨副總統候選人。

•2016年 喜萊莉‧柯林頓

而四年前，前紐約州參議員喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)也成為了首位主要政黨總統候選人與川普分庭抗禮。

雖然這些女性作為先驅者都在邁向白宮的路上駐了足，但他們卻成為了女性領導國家的先驅者。

•「我確實認為這是我母親遺產的延續」

費拉洛的女兒扎卡羅(Donna Zaccaro)在得知賀錦麗勝選後表示自己「非常激動和自豪。」

她此前導演了關於自己母親的紀錄片「杰拉爾丁·費拉洛：鋪平道路」(Geraldine Ferraro: Paving the Way)，該片於2013年上映，也就是費拉洛死於多發性骨髓瘤的兩年後，整部電影記錄了其歷史性的傳奇經歷。

和賀錦麗一樣，費拉洛也來自移民家庭，是一名檢察官，且當年的大選對手雷根(Ronald Reagan)和他的副總統人選小布希(George W. Bush)以壓倒性的票數勝選。

扎卡羅表示，女性競選公職仍受到性別歧視的批判，她們的聲音聽起來如何，她們如何著裝，她們的青春和美麗——無法想像一個女人領導了一屋子的男人是否會影響選民的想法。

「我確實認為這是我母親遺產的延續，儘管當年落敗，但她在競選中的表現證明了一個女性可以成為美國的副總統甚至總統，而這一次，賀錦麗的資歷不會再受到質疑。」她說。

•華裔女孩陳炳儀：不被收買 不受支配

而就在當日的紐約市的慶祝活動中，更多的女性，特別是少數族裔女性走上了街頭，她們高呼「性別、族裔以及宗教平等。」慶祝「真正民主的到來」。

「我們知道這是可能的，也在朝著這一刻努力。」來自皇后區的華裔女孩陳炳儀表示，正如奇穆姆對她自己的描述「不被收買，不受支配。」也證明了紐約人的精神。

•華埠女性林鳳芳：不能讓他們改變我們

許多參與遊行慶賀的女性都以這三位曾經代表紐約進軍白宮的女性作為典範，在華埠長大的林鳳芳說，「費拉洛名言提醒了我們，『在爭取平等的道路上已經走得太遠了，我們不能讓他們現在改變我們。』 」

許多少數族裔女性認為此次競選是自美國建國以來改變女性觀念的政治接力賽的最後一站，一個接一個的女性將鼓舞人心的接力棒傳遞下去。

女性示威者高舉川普名言「你被炒了」。(記者張晨/攝影)
女性示威者高舉川普名言「你被炒了」。(記者張晨/攝影)

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