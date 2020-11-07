晶片股科技股帶動美股狂歡一周 可能稍事喘息

白登勝選，兩院分治，是市場最樂見的發展。路透

受到民主黨總統候選人白登 在美國總統選舉得票領先的激勵，費城半導體指數 周五一連五日上漲，再創新高，也激勵台積電ADR刷新歷史最高收盤價。美股三大指數則創下4月以來最大單周漲幅。大漲過後，在選情和疫情不確定性仍在的情況下，美股下周可能稍事喘息。

費城半導體指數周五漲1.6%，周線上漲12.6%，創下3月來最大單周漲勢。台積電也連漲五日，周五漲1.1%收在歷史新高91.41美元。半導體業無論營收比重和供應鏈，在中國大陸市場都布局較深，投資 人押注白登上台會放寬若干貿易管制。

美股三大指數周五在平盤上下游移，不過標普500指數和道瓊工業指數一周下來各漲7.3%和6.9%，那斯達克綜合指數漲幅更達9%，均創下4月來最佳表現，距9月初創下的歷史高峰只差2%。

白登可望勝選，但共和黨可能仍將掌控參院，這在部分投資人看來是對市場最好的結果，因為如此一來可能實施更大規模的財政刺激措施，但要推動增稅和加大監管卻不容易。

Ally Invest首席投資策略師貝爾（Lindsey Bell）發布報告說：「選舉顯然是籠罩市場的一大烏雲，如今已撥雲見日。」他指出，實質經濟和企業獲利的趨勢，再加上聯準會（Fed）的政策，都令投資人感到樂觀，而國會分治「也令人鬆一口氣」。

也因此，臉書（Facebook） 周三以來股價大漲10.5%，微軟、蘋果、Alphabet各漲8.3%、7.4%、6.9%。

不過，貝爾也提醒，美股接下來可能面臨震盪，因為種種風險仍在，像是疫情紓困措施的不確定性、疫情升高對經濟的影響、法律爭訟可能導致選舉結果延後發布。

即使白登勝選，因得票接近和官司訴訟可能導致重新計票。參院看來仍掌握共和黨之手，但領先差距甚微，此外，喬治亞州兩席因得票未過半而可能必須在明年1月決選。

BNY Mellon財富管理投資總監葛豪斯基（Leo Grohowski）說：「我認為下周會喘息片刻，還有很多消息尚待釐清。」「我認為股市的反應是可以理解的，可能已表現得比很多人原先預期更好。 」