疫情下不給糖不搗蛋 賀喜萬聖節糖果銷量仍略增

儘管疫情升溫，美國小朋友在萬聖節挨家索討糖果的人數減少，北美最大巧克力生產商賀喜公司仍表示，今年萬聖節糖果銷售仍小幅上揚。美聯社

儘管疫情 升溫，美國小朋友在萬聖節 挨家索討糖果的人數減少，北美最大巧克力生產商賀喜公司仍表示，今年萬聖節糖果銷售仍小幅上揚。

美聯社報導，賀喜公司（Hershey Co.）董事長兼執行長巴克（Michele Buck）今天表示，萬聖節糖果提早出貨到商家有助提振銷售。同時在行銷廣告中建議安全過節方法，甚至附上社區的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）風險地圖，也帶動銷售攀升。

巴克今天在法說會上說：「我們決定挺身而進，帶動並打造一個萬聖節季節，而不是退縮不前。」

巴克表示，線上銷售方面的投資也有助於賣出更多糖果。賀喜的第3季電子商務營收成長80%。

萬聖節銷售業務提前也有助於使賀喜第3季銷售比預期強勁。賀喜今天表示，7至9月的第3季銷售小幅攀升4%，來到22億美元 ，優於FactSet訪調華爾街分析師的預估。

賀喜第3季淨利4.474億美元，經過一次性項目調整後，獲利攀升15.5%，來到每股盈餘1.86美元，也優於分析師預估。

巴克表示，初步估計顯示，萬聖節業界糖果銷售下滑。在疫情升溫下，不少人決定不出門給糖果，或舉辦萬聖節派對。然而，賀喜的業績仍能逆勢成長。