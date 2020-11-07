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密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登

紐時：白登團隊加快政權交接計畫 物色閣員人選

中央社 / 華盛頓6日綜合外電報導
美國大選計票持續進行，形勢對尋求連任的總統川普不利，開票結果顯示民主黨總統候選人白登在關鍵州領先，白登的顧問加快政權交接計畫，首批高級官員名單最早可能下周出爐。 路透
美國大選計票持續進行，形勢對尋求連任的總統川普不利，開票結果顯示民主黨總統候選人白登在關鍵州領先，白登的顧問加快政權交接計畫，首批高級官員名單最早可能下周出爐。 路透

美國大選計票持續進行，形勢對尋求連任的總統川普不利，開票結果顯示民主黨總統候選人白登在關鍵州領先，白登的顧問加快政權交接計畫，首批高級官員名單最早可能下周出爐。

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紐約時報報導，白登（Joseph R. Biden Jr.）的顧問和盟友，目前正在加速討論可能出任白宮西廂辦公室以及聯邦機構重要職務人選。物色人選主要依據白登的計畫，即籌組美國史上最多元的內閣。

這些私下行動凸顯出，即使白登在公開場合展現自律，傳達每張選票都要開出的訊息，也避免宣稱勝選，但在美國面臨疫情惡化和經濟受重創下，白登已在籌畫上任後快速投入執政的藍圖。

白登的顧問表示，目前為止川普政府的官員都真誠和他們合作，他們希望這種情況可以維持下去。

隨著美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例屢創新高，白登幕僚計劃首項重大政權交接決定將聚焦在醫療保健和解決疫情問題，這也是白登選戰最後幾個月主打的政見。政權交接團隊目前也在研究可以立即提出的經濟方案，其中包括撤銷川普部分行政命令。

白登今年春天在談到他想打造的內閣時表示，男性、女性、同性戀、異性戀，中間派、非裔、白人或亞洲人，能反映國家這些面向很重要，因為每一個人都可以帶來稍微不同的角度觀點。

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