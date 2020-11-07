喬治亞州2席都要決選 參院明年1月才知誰掌控

美國喬治亞州民主黨參議員候選人阿蕯夫。(歐新社)

美國喬治亞州 尋求連任的共和黨籍參議員帕度（David Perdue）因得票未過半，必須與民主黨 對手在明年1月5日進行決選，由於喬治亞州另一席補選的參議員也沒有候選人得票過半，因此喬治亞州有兩席參議員要等到明年1月初才會選出，屆時才能確定由哪一黨掌控參院 ，民主黨仍有一線希望。

喬治亞州開票進度緩慢，帕度僅些微領先民主黨的挑戰者阿蕯夫（Jon Ossoff），確定無法過半。該州規定，若沒有候選人得票過半，將再進行一對一的決選。

帕度與阿蕯夫預定明年1月5日決選，而競爭另一席補選名額的共和黨參議員洛夫勒（Kelly Loeffler）和民主黨對手瓦爾那克（Raphael Warnock）也將在同一天決選，這兩席攸關哪一黨掌控參院。

目前的參議員開票結果，共和黨和民主黨以48席對48席打成平手，阿拉斯加州和北卡羅來納州尚未結束計票，但這兩州可望由共和黨拿下，因此共和黨將享有50席對48席的優勢。如果民主黨能拿下喬治亞州兩席，將成為50席對50席的態勢。如果白登當選總統， 將由身兼參院議長的副總統賀錦麗的一票打破參院僵局，實際上由民主黨掌控參院。