我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診973萬例 德州近98萬

密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登

喬治亞州2席都要決選 參院明年1月才知誰掌控

編譯田思怡／綜合報導
美國喬治亞州民主黨參議員候選人阿蕯夫。(歐新社)
美國喬治亞州民主黨參議員候選人阿蕯夫。(歐新社)

美國喬治亞州尋求連任的共和黨籍參議員帕度（David Perdue）因得票未過半，必須與民主黨對手在明年1月5日進行決選，由於喬治亞州另一席補選的參議員也沒有候選人得票過半，因此喬治亞州有兩席參議員要等到明年1月初才會選出，屆時才能確定由哪一黨掌控參院，民主黨仍有一線希望。

2020美國大選即時開票 不斷更新

喬治亞州開票進度緩慢，帕度僅些微領先民主黨的挑戰者阿蕯夫（Jon Ossoff），確定無法過半。該州規定，若沒有候選人得票過半，將再進行一對一的決選。

帕度與阿蕯夫預定明年1月5日決選，而競爭另一席補選名額的共和黨參議員洛夫勒（Kelly Loeffler）和民主黨對手瓦爾那克（Raphael Warnock）也將在同一天決選，這兩席攸關哪一黨掌控參院。

目前的參議員開票結果，共和黨和民主黨以48席對48席打成平手，阿拉斯加州和北卡羅來納州尚未結束計票，但這兩州可望由共和黨拿下，因此共和黨將享有50席對48席的優勢。如果民主黨能拿下喬治亞州兩席，將成為50席對50席的態勢。如果白登當選總統， 將由身兼參院議長的副總統賀錦麗的一票打破參院僵局，實際上由民主黨掌控參院。

編輯推薦

民主黨 喬治亞州 參院

上一則

NBC氣象主播羅克罹患攝護腺癌 將手術

下一則

密蘇里州選務人員罹新冠肺炎 執勤後睡中死亡

延伸閱讀

白登未宣布勝選 深夜談話感謝超過7400萬選民支持

白登未宣布勝選 深夜談話感謝超過7400萬選民支持
波洛西首稱白登「總統當選人」正式尋求連任議長

波洛西首稱白登「總統當選人」正式尋求連任議長
投資人害怕的事仍可能發生！民主黨還有掌參院一絲生機

投資人害怕的事仍可能發生！民主黨還有掌參院一絲生機
選情逆轉差距甚微 喬治亞州宣布重新計票

選情逆轉差距甚微 喬治亞州宣布重新計票

熱門新聞

美國總統大選進入最終倒數階段，總統川普(右)和民主黨候選人白登(左)把握時間加緊衝刺。圖╱GettyImages

命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光

2020-11-01 05:49
中國駐美國大使館日前發布搭乘航班赴華人員新規，變相禁第三國轉機，美中機票價格從1800元左右漲至4000到5000元；圖為日前從美國返回中國的旅客。(記者牟蘭／攝影)

返鄉難！搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲

2020-10-30 14:38
「一洲焦點」分析總統大選開票結果。（世界新聞網）

一洲焦點／白登險勝？川普將要求重計威州票

2020-11-04 14:33
川普1日在密西根州造勢，支持者振臂高呼。（美聯社）

全球衝突觀察家警告：川普不會認輸 美國選後動亂

2020-11-02 08:03
川普政府有關「公共負擔」移民新規，2日遭到聯邦區域法院駁回。圖為川普總統大選前夕在賓州舉行的造勢大會上發表演說。(美聯社)

大選前夕 川普政府「公共負擔」移民新規遭封殺

2020-11-02 23:48
圖為已故參議員馬侃擁抱他的母親。美聯社

川普恐輸亞利桑那票倉 遭評馬侃在天之靈復仇

2020-11-06 18:53

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登賓州喬州逆轉 喬州將重新計票

大選開票／白登賓州喬州逆轉 喬州將重新計票
「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄

「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄
選情逆轉差距甚微 喬治亞州宣布重新計票

選情逆轉差距甚微 喬治亞州宣布重新計票
快看世界／關鍵州重新計票法各不同 2分鐘看懂

快看世界／關鍵州重新計票法各不同 2分鐘看懂
川普恐輸亞利桑那票倉 遭評馬侃在天之靈復仇

川普恐輸亞利桑那票倉 遭評馬侃在天之靈復仇