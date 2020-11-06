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巴農稱佛奇、FBI局長「應被斬首」推特被永久停權

編譯樊蕙／綜合6日電
曾任白宮資深顧問的巴農5日在直播節目中表示國家過敏和傳染病研究院院長佛奇、聯邦調查局局長雷伊都應被斬首，社群媒體推特隨後永久封鎖該節目的帳號。(美聯社)
曾任白宮資深顧問的巴農5日在直播節目中表示國家過敏和傳染病研究院院長佛奇、聯邦調查局局長雷伊都應被斬首，社群媒體推特隨後永久封鎖該節目的帳號。(美聯社)

前白宮資深顧問的巴農(Steve Bannon)5日在自己主持的訪談節目與播客(Podcast)節目中，表示國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)和聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)應被斬首；該節目在社群媒體推特(Twitter)上的帳號則被永久封鎖。

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巴農在直播訪談節目中說：「我會把兩人首級放在長矛上，放在白宮的兩個角落。」

該段節目的影片原先被上傳至在推特、臉書(Facebook)與YouTube，現已被刪除，但已被其他帳號分享。

有線電視新聞網(CNN)報導，該影片在臉書上被刪前，至少已被點閱20萬次。

來源：YouTube

該節目的推特帳號在上傳該影片後已被封鎖；推特一位發言人對全國公共廣播電台(NPR)說，該帳號違反該網站的「禁止頌揚暴力相關規定」。

臉書和YouTube發言人也說，該影片違反禁止煽動暴力與騷擾相關規定，並已將之刪除。

而該節目在YouTube與臉書上的頻道仍正常運作。

推特最近數月來積極處理被視為騷擾或煽動暴力的推文，也制定「公民正直政策」，把重點放在標示出被視為分享與大選相關之爭議性或誤導性資訊的推文上；根據該政策，川普總統的多篇推文都被特別標示。

根據推特規定，永久封鎖帳號就表示外界看不到該帳號，而違規者在期限內也不能開設新帳號。

推特表示，永久封鎖帳號是該站力道最大的強制行動，但使用者仍可以申請復原帳號。

YouTube發言人喬瑟夫(Alex Joseph)則對NPR表示：「我們已移除該影片，因為其違反我們禁止煽動暴力的規定；我們在選後執行規定時將繼續保持警戒。」

YouTube在封鎖帳號前有「連三犯」(three-strikes)條款；帳號違規一次就會被暫時禁止上傳至少一周。

川普身邊部分人士持續發表煽動性言論；川普長子小唐納(Donald Trump Jr.)日前更說川普應該為了大選「全面開戰」。

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