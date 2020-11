對照川普指控舞弊 馬侃2008敗選感言瘋傳

2020美國 大選結果未定之際,總統川普 5日在沒有提出證據下,指控對手舞弊,引發部分媒體抨擊。同一時間,共和黨已故參議員馬侃2008年總統大選的敗選感言在網路上瘋傳。

對比川普不認輸的偏激言論,12年前總統大選之夜,馬侃(John McCain)敗選感言在這個時間點引起很多網友懷念。影片在推特上廣泛流傳,一夜之間觀看次數破1300萬。

當時,馬侃在台上恭賀對手歐巴馬 (Barack Obama)勝選,台下支持者爆出噓聲,他伸出雙手制止。

馬侃稱讚歐巴馬,光在這場艱困的選戰中勝出,這項成就與毅力足以令人佩服,更何況歐巴馬「啟發了數百萬美國人,使人們懷抱希望」,打破許多人自認無力影響美國總統選舉的錯誤想法。

