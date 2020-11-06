白登關鍵州領先勝選聽牌 白宮外氣氛高漲

隨著開票接近尾聲，總統選舉勝負結果即將出爐，白宮外示威群眾氣氛輕鬆。（華盛頓記者張文馨／攝影）

美國 總統選舉日後第三天，計票作業仍在進行中，白宮前面聚集的示威人潮仍未散去，隨著民主黨總統候選人白登 擴大領先優勢，現場氣氛更顯輕鬆；有支持者帶著白登的口罩到「黑人的命也是命」（BLM）廣場，期待白登宣布勝選的那一刻，也有民眾單純為「川普 下台」而來；一名帶著兩個孩子的母親，帶著孩子手舉標語來此，趁機上一場美式民主課。

BLM廣場和白宮之間，夾著一座拉法葉公園，鐵圍網這端有震天的音樂、勸世的街頭演講、來來去去的示威群眾和忙著現場連線的各國媒體記者，圍籬的另一端，也有記者連線，但氣氛緊張得多，美國總統川普正在白宮緊盯電視關注開票進度。

來源：聯合影音

Sandy帶著10歲的女兒和5歲的兒子，標語上寫著「與民主站在一起」，她說，想告訴孩子「相信美國（民主）過程，確實計票和言論自由才是保衛民主，每個人的意見都能被聽到，是非常重要的。」

羅納德（Valerie Leonard）騎著腳踏車就來了，她說，「川普玩完了」，川普是個邪惡的人，造成很多的痛苦和傷害，這座廣場一直都充滿悲傷和各式各樣的示威活動，今天不同，今天是很棒的一天。

被問到是否憂心川普不願認輸或期待白登宣布勝選，羅納德說，誰認輸或誰宣布勝選都不重要，事實就擺在那裡。

Sandy帶著兩名稚子參與示威活動，上一堂美式民主課（華盛頓記者張文馨／攝影）

一名民主黨支持者密海理（Zora Mihaley）受訪表示，她2日起就天天來BLM廣場報到，隨著開票進度，天天的示威主題都不同，今天則是計票才是民主，川普試圖以某種非法的方式贏得這場選舉，她今天來到這裡是要告訴川普，「每張選票都很重要」，她也期待白登今晚就宣布勝選。

隨著川普選情落後，廣場上出現各式各樣以川普為出發點的Kuso裝飾，有畫家將川普和種族主義畫上等號，並在畫作上寫著大大的「遊戲結束」，隨著音樂動態展示其畫作，有民眾在腳踏車前面掛著有豬鼻子的川普面具，鐵圍網上仍持續有民眾釘上自己的創作，表達其意見。

隨著開票接近尾聲，總統選舉勝負結果即將出爐，白宮外示威群眾氣氛輕鬆（華盛頓記者張文馨／攝影）