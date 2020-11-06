川普恐輸亞利桑那票倉 遭評馬侃在天之靈復仇

圖為已故參議員馬侃擁抱他的母親。美聯社

過去24年總統大選均由共和黨 拿下的亞利桑那州，這次可能倒向民主黨；總統川普 與在地德高望重的已故參議員馬侃結仇20年，被視為可能落敗原因，評論員稱「馬侃的復仇」。

美西時間6日午間，亞利桑那州開票進度90%，民主黨白登 以49.9%得票率領先共和黨川普48.6%，差距4萬票。自從1996年民主黨的柯林頓（Bill Clinton）勝選之後，歷次大選這州都傾向共和黨，但這次可能翻盤。

國會資歷35年，曾在2008年代表共和黨參選總統的馬侃（John McCain）在亞利桑那州德高望重，2018年因腦癌辭世。川普20年來多次發言羞辱馬侃，被認為是可能輸掉亞利桑那的主因。馬侃遺孀今年9月公開支持白登。

曾經擔任馬侃的顧問、共和黨政治評論員墨菲（Mike Murphy）在微軟國家廣播公司（MSNBC）的新聞節目上說，若白登拿下亞利桑那州，這結果代表馬侃對川普的復仇。

曾任國土安全部幕僚長泰勒（Miles Taylor）推文指出：「如果川普敗選，正是他對馬侃參議員輕蔑態度帶來的報應。」泰勒透露，馬侃2018年過世時，川普要求政府機關不要降半旗，使他憤而匿名投書紐約時報砲轟川普。

政治媒體Politico雜誌主編洪雪爾（Blake Hounshell）推文說：「這就像是馬侃的鬼魂最後一次向川普比出倒讚（拇指向下）。」

兩人的恩怨源自2000年，當時川普動念選總統，他在電視上評論其他可能參選人時，質疑馬侃戰爭英雄的地位說「他被俘虜了，被敵人抓走會讓一個人變成英雄？我不知道，我不確定」。

2015年馬侃批評川普針對移民的發言，川普再度反嗆「比較喜歡沒有被抓」的戰爭英雄。2016年川普代表共和黨選總統，馬侃不滿川普對女性淫褻言論，聲明不會把票投給川普。

馬侃過世之前留下遺言，拒絕川普出席他的葬禮。遺孀辛蒂．馬侃（Cindy McCain）今年大選表態支持白登。

1967年越戰期間，馬侃擔任戰機飛行員，駕機在北越執行任務的時候遭到擊落，遭到關押5年飽受酷刑。馬侃父親是美軍太平洋司令，越共原有意提早釋放馬侃，但遭拒絕。