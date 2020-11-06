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共和黨選後尋求法律戰 傳籌資6000萬美元打官司

等待選舉結果 股指本周創4月來最大漲幅

要塞英雄將藉輝達重返iOS 新iPhone Pro Max和Mini接單

記者張大仁／整理

財經簡訊

非農就業數增 失業率降至6.9%

勞工部指出，10月非農就業人數增加63.8萬，失業率降至6.9%，優於接受《道瓊》(Dow Jones)調查經濟學者預期的增加53萬人和7.7%的失業率為7.7％。勞參率上升0.3個百分點至61.7%。家戶調查顯示就業成長更高，增加224萬，提高0.8個百分點至57.4%。私營就業機會達90.6萬，優於前月的89.2萬。

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大麻合法化 相關個股狂飆

在數州選民投票同意大麻合法化後，大麻類股在選後上漲。Aurora Cannabis以55.87%的狂暴漲幅一路領先，自選舉日以來該股已上漲超過115%。Tilray和Canopy Growth分別上揚23.15%和10.51%。NBC報導，包括亞利桑納州、新澤西州和密西西比州在內的5個州通過某種形式的大麻使用合法化。俄勒岡州還通過豁免刑罰。

要塞英雄可望藉輝達重返iOS

要塞英雄(Fortnite)可能即將重回iPhone和iPad，方法是成為輝達(Nvidia)的雲端遊戲服務組合。BBC報導，輝達希望將其GeForce Now引入行動版的蘋果Safari瀏覽器，該遊戲可以讓玩家訪問其伺服器上託管的遊戲。該服務目前適用於Mac、Windows、Android和Chromebook電腦。

Trade Desk聯網電視營收倍增

Trade Desk第3季獲利佳，股價大漲26.58%創52周新高。其財報顯示其平台廣告支出的反彈以及聯網電視(CTV)業務的成長。該公司主要業務在幫助品牌和代理商透過各種媒體格式和設備觸及目標受眾，並且在聯網電視市場擁有強大影響力。該公司第3季營收2.16億元，增加32%，其CTV營收同比增加超過100%。

iPhone 12 Pro Max和Mini開放預訂

蘋果6日開始接受10月發表的最後兩款iPhone 12機型訂單，包括iPhone 12 Pro Max和iPhone 12 Mini。新HomePod Mini智慧音箱也以99元價格接受訂購。iPhone 12 Pro Max起價1099元。iPhone 12 Mini功能與普通iPhone 12相同，但外形更小巧，可能更吸引不想用大手機的人，起價699元。

Flynn出價8.16億收購必勝客和溫蒂

Flynn Restaurant Group出價8.16億元收購擁有必勝客和溫蒂漢堡品牌的NPC International資產。NPC已同意接受競標，並將尋求破產法院的批准。這筆交易將使美國最大餐飲連鎖店Flynn拿下NPC的1300家必勝客和溫蒂漢堡及其相關服務資產控制權，擴大Flynn的餐廳家數超過一倍。

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