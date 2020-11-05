川普2子砲口對內！轟共和黨潛在總統接班人沒相挺

美國總統川普長子小川普與次子艾瑞克。美聯社

美國總統川普 5日發表談話，強調「不能接受對手偷走選舉」，也預告他會大打官司，兒子小川普與艾瑞克則砲口對內，上推特 猛轟外界看好4年後有望問鼎白宮的共和黨 政治人物冷眼旁觀，沒有出聲力挺他們的父親。

小川普在推特寫道，「幾乎所有『2024年共和黨想選的人』都沒有行動真令人驚訝。他們有著完美的平台，展現他們有意願與能力戰鬥，結果他們卻在媒體暴徒前退縮。別擔心，川普總統會戰鬥下去，他們可以一如以往地看著！」

艾瑞克則轉推已當選眾議員的前總統醫師傑克森（Ronny Jackson）呼籲同黨同志挺身而出的推文，讚揚他有風骨，「反擊選舉舞弊，我們的選民絕不會放過那些膽小鬼！」

在小川普推特開砲前後，柯頓（Tom Cotton）、霍利（Josh Hawley）、克魯茲（Ted Cruz）與海利（Nikki Haley）等人陸續發聲，但媒體指參議院共和黨團多保持沉默。相關人士表示，共和黨參議員會支持川普打官司，先決條件是訴訟經得起考驗。要是川普拿出不出證據，或州務卿準備公告選舉結果，支持力道就有可能消散。