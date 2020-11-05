經濟學家看白登：通過輕版紓困案 學用行政命令

穆迪經濟學家贊迪說，白登勝選但國會分治的美國大選結果，對擔人白登會加稅的投資人是好消息。美聯社

穆迪分析公司首席經濟學家詹迪（Mark Zandi）在美國有線電視新聞網（CNN）發表看法說，美國大選結果尚未出爐，但目前為止，市場似乎已經反映了白登 當選總統，國會由兩黨分治（共和黨續掌參院，以及民主黨穩占眾院多數）的消息。

股價因此大漲、長期利率大跌。金融市場的反應顯示，投資 人的看法對經濟的意義為何。

投資人似乎押注，最多再過幾天，大選結果就能揭曉，對選票產生嚴重爭議並最終鬧到最高法院、導致結果拖上數月之久的憂慮已經散去。票數差距小，但沒小到令人相信舞弊扭轉結果。

股市投資人顯然很開心分治，那讓經濟政策較難生變。任何重大法案要通過立法均非易事。歐巴馬在第2個任期，就一直在與共和黨掌控的參院進行政治戰，沒實現任何重要的經濟政策。

對擔心白登提議增加公司稅的企業股東來說，這是好消息。投資人原先可能也在苦惱，白登想提高聯邦最低工資，但如果他與共和黨領導的參院一起上任，這會是另一項無法實現的競選政見。

債券投資人壓低長期利率，表明了他們認為，比起民主黨大勝，政府分裂下經濟成長將減緩。

白登和分裂的國會可能明年初一上任就同意一項財政紓困方案，但規模較小。選前，國會議員商討2兆美元的方案未果。參院的共和黨籍議員不同意這麼高的支出，也不願意幫助陷入困境的州和地方政府，同一批人會力抗白登，導致大約只剩一半規模的紓困案，幾不對州和地方政府馳援。

但以額外的財政支持，在疫情結束後快速啟動經濟的前景破滅。白登的很多提議，增加對基設、住房和教育的投資，以及對健康照護、幼兒和長者照護的支出，原本能提振成長，但在分裂的政府下不可能發生。

白登有些事可以不靠國會、透過行政命令辦到。川普大量運用行政命令，擴大了與中國和其他大型貿易夥伴的關稅戰、同時嚴限移民 ，並在化石燃料和公用事業等領域大幅放寬法規。

有了前例，白登應該覺得有權做同樣事，推翻川普的命令。他可以終結川普對美國盟友課徵的關稅, 同時，繼續對抗中國，但很可能不是透過更高的關稅。他可能與世界貿易組織和其他國家合作，向中國施加集體壓力以改變其行為。白登也談到重新協商不包括中國在內的自貿協定「跨太平洋夥伴協定」（TPP），但重新加入需通過立法。

在移民方面，白登說會儘快回到川普之前的狀況。2015至2016年間，逾100萬外國移民來到美國，2018至2019年之間，數量幾乎減半。白登政府要不了多久，就能透過行政命令和移民法的實施，恢復合法移民。

白登堅定認為氣候變遷帶來威脅，他肯定會快速重新加入巴黎氣候協定，透過行政命令嚴管化石燃料產業。他說，在聯邦土地上進行新的鑽探和水力壓裂大致都將結束，也會致力提高汽車油耗標準。

白登也會大幅改變聯邦政府的抗疫作為。他正確指出，只要病毒肆虐，經濟就會苦苦掙扎。這可能意味，對戴口罩和保持社交距離會有更多全美一致性的規定。短期對企業會有影響，但最終，隨著感染、住院和病故人數下滑，經濟將較為強勁。