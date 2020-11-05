Visa收購Plaid受阻 比特幣破1.5萬元 貝佐斯售股30億元

財經簡訊

上季勞動生產率增4.9% 年增4.1%

勞工部 表示，衡量每名勞工每小時產出的非農生產率在第3季以4.9%的年率成長，較上年同期成長4.1%。第2季數據則由10.1%上修至10.6%，為1971年第1季以來最快。這項數壉壓低了單位勞動成本，顯示經濟正由疫情中復甦，工資將溫和上升。工時自上季暴跌42.9%轉為大升36.8%；單位勞動成本下跌8.9%。

首申失業金數再降至75.1萬人

勞工部表示，上周有75.1萬名美國勞工首度申請失業金，而前周為75.8萬，高於接受《道瓊》調查的經濟學之前預期的74.1萬。這是連續第3周低於80萬，而4周移動平均值降至78.7萬。持續申領數連降6周，減少53.8萬至730萬。累計申領數急減115萬至2150萬。

憂壟斷 司法部阻Visa收購Plaid

司法部打算阻止Visa收購金融科技新創公司Plaid，理由是這將限制支付產業的競爭。司法部指該交易有可能擴大Visa在借貸交易中的「壟斷」地位，出於反托拉斯的考量，Visa在2月宣布的53億元收購案「必須喊停」。

比特幣升破1.5萬元 近3年新高

由於總統大選的不確定性，比特幣價格5日攀升至1萬5000元以上，創2018年1月以來最高水平。根據產業網站CoinDesk的數據，最新的交易價格為1萬5233元，上漲近9%。比特幣在2020年一直走升，今年以來大漲1倍有餘。

貝佐斯出售30億元亞馬遜股票

根據OpenInsider向證券交易委員會(SEC)提交的文件，亞馬遜CEO貝佐斯(Jeff Bezos)本周已經出售價值超過30億元的亞馬遜股票。今年貝佐斯大賣股票，在2月出售價值超過41億元的股票後，8月再脫手31億元的亞馬遜股票。他2020年已套現超過102億元，較去年28億元明顯增加。

Uber上季營收 遜預期 虧損改善

Uber第3季營收低於華爾街預期，較去年同期減少18%。根據Refinitiv調查的分析師平均預期，該公司每股虧損62分，低於預期的65分；營收31.3億元，未達預期的32億元。按GAAP準則計算，虧損10.9億元，較上年同期虧損11.6億元有所改善。

在家健身 Peloton銷售增2.32倍

因為在疫情期間消費者轉向在家中利用自行車和跑步機健身，Peloton上季銷售額成長232%，超出預期。該公司也調高2021財年營收預期，現在預計其總營收將達39億元以上，從之前的35億元增至36.5億元。但是隨著產品需求的增加，Peloton預計「在可預見的未來」可能會供應不足。