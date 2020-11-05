憲法雖沒規定 選輸者發表敗選聲明卻是美國傳統

2000年大選時，民主黨候選人高爾(右)向共和黨候選人小布希坦承敗選之後，由於開票結果越來越接近，後來撤回聲明。(Getty Images)

美國 憲法或選舉法律並未規定角逐總統大選失利的候選人，必須於選舉結果揭曉的第一時間公開發表敗選聲明(concession speech)，但選輸者坦承落選長久以來已是不成文規定，除了展現的政治風度，更為政權和平轉移奠定基礎。已故亞利桑納州聯邦參議員馬侃(John McCain)，2008年代表共和黨參選卻輸給民主黨 候選人歐巴馬後，發表的敗選聲明常被認為是足以做為政治人物參考的經典之作。

馬侃在敗選聲明中說：「美國人民已經出聲了，而且他們說出了明確的意見。」馬侃指出：「就在不久之前，我有幸致電歐巴馬參議員，向他道賀，恭喜他成為我們國家的新任總統，這個國家是我們兩人都深愛的。」

1896年，民主黨總統候選人布萊恩(William Jennings Bryan)拍發電報祝賀對手麥金利(William McKinley)勝選以來，參選失利的候選人透過電台或電視談話公開承認失敗並表達願意遵守民主，已成美國政治傳統。

政治觀察家瓊斯(Van Jones)指出，憲法或選舉法規都沒有規定選輸者必須發表敗選聲明，卻是長久以來落選候選人的自願行為。他表示，倘若川普總統在2020年大選連任失敗，是否接受選輸的事實，無法預測。

川普先前接受媒體訪問時，曾多次被問到如果落選是否和平轉移政權，川普從未給予明確答覆。

選輸的一方不願承認敗選，將牽動接下來的可能發展，可能結局包括由法院決定選舉結果。相對的，落選者發表敗選聲明等於對支持者傳達明確訊息，讓支持群眾知道當事人已經接受選輸的事情，不會再有更多動作。

選舉研究機構「政權轉移公正計畫」(Transition Integrity Project)今夏公布研究報告指出，從法律角度來看，如果選輸的候選人不願承認敗選，直到1月之前都有機會挑戰選舉結果。

不過，美國大選史上也有候選人收回敗選聲明的罕見例子。

2000年大選時，民主黨候選人高爾向共和黨候選人小布希 坦承敗選之後，由於開票結果越來越接近，後來撤回聲明。當時小布希競選團隊公關主任凱倫‧休斯(Karen Hughes)便對美聯社說，高爾一小時之前打電話對小布希承認敗選，「但他剛剛又打電話來撤回聲明。簡直匪夷所思。」