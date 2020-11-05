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選後全美多處示威！紐約50人被捕 波特蘭11人遭逮

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選後全美多處示威！紐約50人被捕 波特蘭11人遭逮

中央社／紐約4日綜合外電報導
俄勒岡州首府波特蘭選舉深夜不平靜，手持突擊步槍的示威民眾高喊抗議口號繞行市區並焚燒國旗。Getty Images
俄勒岡州首府波特蘭選舉深夜不平靜，手持突擊步槍的示威民眾高喊抗議口號繞行市區並焚燒國旗。Getty Images

美國3日總統大選結果膠著，引發全美許多城市昨晚出現示威活動，警方並逮捕行動激烈群眾。其中在紐約有50人被捕，在波特蘭則有11人遭逮。

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美國總統川普宣稱勝選，並要求投票結果具決定性的一些州停止計票。民主黨候選人白登（Joe Biden）則表示，他相信計票結束後自己將勝選。

路透報導，白登的支持者昨天在全美多座城市發起示威活動，大多屬小規模且過程平和。

不過在俄勒岡州的波特蘭（Portland），警方宣告群眾暴動，並逮捕11人，沒收炮竹、榔頭和一把步槍。俄勒岡州州長布朗（Kate Brown）為因應夜裡的抗議活動，下令國民兵待命。

波特蘭警方發言人透過電子郵件聲明告訴路透：「所有宣告為暴動的集會都發生在市中心。今夜有11人被捕，我們未接獲任何傷者通報。」

而在紐約，警方表示，昨晚在市區多處抗議活動一共逮捕約50人。在丹佛（Denver），示威者與警方爆發衝突，有4人被捕。在明尼阿波利斯（Minneapolis），示威者封鎖交通，也有數人被捕。

在亞特蘭大、底特律和奧克蘭（Oakland），也有運動人士集會，要求計票不受阻礙，繼續進行。

由美國至少165個草根組織、倡議團體和工會組成的「保護結果」（Protect the Results）聯盟，在各地的成員已經計畫，從4日到7日在全美舉行100多場抗議行動。

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