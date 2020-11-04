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紐時：大選日破紀錄 美確診衝破10萬例

編譯林梅婕／綜合4日電
3日大選當天，美國國內新冠疫情確診案例飆升，更傳出有選務人員染疫。圖為猶他州鹽湖城一名選民2日小心翼翼的將選票投進票箱。(美聯社)
3日大選當天，美國國內新冠疫情確診案例飆升，更傳出有選務人員染疫。圖為猶他州鹽湖城一名選民2日小心翼翼的將選票投進票箱。(美聯社)

總統大選除了使人焦慮，也推高美國國內疫情，3日選舉當天全國共新增9萬1530名確診案例，康乃狄克州更傳出有選務人員染疫。

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根據約翰霍普金斯大學(John Hopkins University)的統計，有21州七天內平均單日確診率創新高，全國確診人數飆升至將近948萬人，死亡人數更直逼23萬4000人，堪稱入冬以來的巔峰；而根據紐約時報(NYT)報導，3日新增確診衝破10萬人，超越疫情爆發以來的最高紀錄。

紐約時報直指疫情的現況並不樂觀，繼春夏兩波高峰後，近期連續14天全國新增確診案例數量平均增加46%，死亡率亦上升14%，約40州確診率皆有上升的趨勢；而掌握選舉的關鍵州如威斯康辛、北達科他、南達科他、愛阿華、密西根、伊利諾、明尼蘇達，更成為疫情加劇的指標地區。

此外，重症患者的比率也在持續增加，包括愛阿華、印第安納、堪薩斯、明尼蘇達、密蘇里、蒙大拿、北達科他、內拉斯加、新墨西哥、俄亥俄、南達科他、猶他、威斯康辛及懷俄明州，都出現住院病患增加的趨勢。

康州紐海芬市(New Haven)傳出，一名選務人員確診染疫，導致其他與該名人員接觸的12名工作人員都必須接受隔離；而該市衛生局長瑪莉查‧龐德(Maritza Bond)表示，該名工作人員於上周出現病症後就沒有來上班。

據稱，這些曾與該染疫者接觸的工作人員未曾與選民接觸過，只負責計算通訊投票的數量，且每人在工作期間皆配合執行所有防疫措施並戴口罩。

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