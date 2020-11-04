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不遵守通訊投票遞送令 聯邦法官譴責郵政總局長

記者顏伶如／綜合報導
川普總統任命、今年6月剛上台的郵政總局長德喬伊(Louis DeJoy，圖)，3日大選日當天抗拒聯邦法院下令立即清點郵局設施堆積通訊選票並送交選務機關的裁決，現在恐將面臨法律責任。美聯社
川普總統任命、今年6月剛上台的郵政總局長德喬伊(Louis DeJoy，圖)，3日大選日當天抗拒聯邦法院下令立即清點郵局設施堆積通訊選票並送交選務機關的裁決，現在恐將面臨法律責任。美聯社

川普總統任命、今年6月剛上台的郵政總局長德喬伊(Louis DeJoy)，3日大選日當天抗拒聯邦法院下令立即清點郵局設施堆積通訊選票並送交選務機關的裁決，現在恐將面臨法律責任。華府特區美國聯邦區域法院法官蘇利文(Emmet Sullivan)4日在庭訊中表示，對於德喬伊公然抗命感到震驚，德喬伊將必須提供宣誓證詞或親自出庭答覆詢問。

2020美國大選即時開票 不斷更新

今年大選因疫情影響，通訊投票與缺席投票數量爆增，直到大選日仍有大量選票堆積在郵局。蘇利文3日裁定，美國郵局(USPS)必須在美東時間下午3時30分之前清點完畢15州內共計12個郵遞區域分局的通訊選票，並且完成將選票送抵選務機關的投遞任務，確保選票遞送沒有遭到拖延。

這項判決對於「搖擺州」選舉結果造成重要影響，但美國郵局卻在3日下午5時透過司法部律師向法院遞交陳情書指出，由於時間緊迫，並不會配合法官要求。

蘇利文4日指出，德喬伊對於法院命令公然抗命，令人感到震驚，「在某個時間點，郵政總局長將必須提供宣誓證詞，或親自出庭在我面前答覆詢問」。蘇利文也說：「法院命令應該完全遵守，對於這點法院的態度非常明確。」

蘇利文也批評美國郵局的律師團隊表示，如果時間緊迫難以配合，就應該立即通知法院，法院得知之後也會納入考量。

蘇利文說，美國郵局的作法「讓所有人都覺得非常不舒服，因為截止時間正一點一滴流逝，然後遊戲結束。完全不配合非常重要的法院命令」。蘇利文下令掌理2020年通訊投票遞送業務的郵政總局秘書長布雷(Kevin Bray)4日下午出庭。

包括「美國有色人種協會」(NAACP)在內等民權團體提告的這起訴訟中，要求法院下令美國郵局在大選日結束前盡快完成通訊選票遞送。

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