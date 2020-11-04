大選夜不平靜！4名挺川普「驕傲男孩」成員 白宮附近遭刺

美國極右派團體驕傲男孩在今年大選中力挺川普。Getty Images

美國 國家廣播公司（NBC）報導，白宮 附近在4日清晨3點20分左右驚傳刺人事件，有4人受傷。這些人在白宮附近一家酒吧跟人發生口角後遭到「刺傷與砍傷」。

另據英媒地鐵報（Metro）報導，這4名傷者屬於「驕傲男孩」（Proud Boys）成員，在白宮附近幫美國總統川普呼口號加油時受傷。該極右派仇恨團體主席泰瑞歐向極右派網站The Gateway表示，他的腹部被砍傷。

根據在社交媒體上分享的影片，可看到幾個人在街上打架，還有一位叫貝媞的女子按住下背告訴身旁的人說自己遭刺。

中央社／華盛頓4日綜合外電報導

美國國家廣播公司（NBC）報導，華府 警方表示，大選隔日凌晨，1名女子和3名男子因和他人爆發口角被刺傷後送醫，無性命危險。

華府警方表示，4人被刺傷地點距離白宮只有幾個街區遠。

警方表示，被刺傷的4人和涉嫌刺傷他們的3人凌晨2時30分，在14街和紐約大道西北（New York AvenueNorthwest）交叉路口爆發口角。

警方目前正在搜尋那3名犯嫌。警方表示，受害人自稱他們是支持川普的極右派團體。

在社群媒體上流傳的影片顯示，聲稱是「驕傲男孩」（Proud Boys）的成員，和其他人爆發扭打。