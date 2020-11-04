白宮外警民衝突3人被捕 示威者：若川普連任將作亂！

一名戴著美國國旗面具的共和黨支持者與其友人，被多名蒙面示威者團團包圍，雙方隨即爆發衝突，其中一人甚至被撞倒在地，最終才設法離開。（Getty Images）

美國總統大選 開票夜，白宮外聚集數千名「黑人 命是命」（Black Lives Matter）的示威群眾，儘管警察 大量派駐人員，但仍難以控制場面，一度爆發警民衝突，導致三人被捕。

影片中，一名戴著美國國旗面具的共和黨支持者與其友人，被多名BLM蒙面示威者團團包圍，其中一名白人疑似說「白人命是命」引發雙方口角，最終在其他示威者保護下，兩人才設法離開。

據NBC新聞報導，至少有三名示威者遭逮，其中一名因未遵守警察命令違規停車，遭警方以拒捕和不法行為的名義逮捕。其餘二人則是在自行車警察介入大規模衝突下遭逮，目前尚未釐清逮捕是否與先前影片中示威者的衝突有關。

警方拘留兩名黑人後，示威者開始在白宮附近的「黑人命是命」廣場上與員警對峙。示威者一邊呼籲警察釋放拘留者，一邊高喊：「警察去死」（Fxxk the police）和「沒有正義、沒有和平」（No justice, no peace）。其中一些示威者甚至踢倒警察的單車，並號召人群別讓警察帶走兩名被拘留者。

這群示威者更揚言，若川普連任，他們接下來數周都會在華府引發騷亂。