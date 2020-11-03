AT&T出脫有線電視發行業務 YouTube調整主頁廣告規定

財經簡訊

AT&T 出脫有線電視發行業務

知情人士透露，AT&T正與包括Apollo Management在內的私募股權公司討論出售其DirecTV、AT&T Now和U-Verse付費電視業務的少數股權，以將舊資產從資產負債表中轉移。AT&T仍將保留大多數所有權，並將保留U-verse的工廠和光纖等基礎設施所有權。買方將控制付費電視的發行業務，並在帳面上合併該業務。

付完高額罰款 小摩恐再遭罰

在支付創紀錄罰款幾周後，摩根大通(JPMorgan Chase)表示正面臨另一項潛在罰款，這次是由於財富管理和其他領域的內控問題。該行在申報文件中披露可能到來的行動，宣稱一家主管機構通知小摩，該行面臨的行動「與內控的歷史缺陷以及對某些諮詢和其他活動的內部審計有關」。

馬斯克：特斯拉 曾差1個月就破產

特斯拉CEO馬斯克(Elon Musk)推文表示，在研究如何提高Model 3電動車的生產規模時，特斯拉一度距破產只有一個月的時間。他的推特追隨者提問：「特斯拉在將Model 3投入批量生產時，距離破產有多近？」馬斯克回答：「最接近時大約只有一個月。從2017年中至2019年中，Model 3長期處於極度壓力和痛苦狀態，陷入生產和物流地獄。」

員工告亞馬遜 未防疫 法院駁回

聯邦法官2日駁回一項針對亞馬遜的訴訟，該訴訟指控亞馬遜未能創造安全的工作環境來阻止新冠病毒傳播，認為這應是美國職業安全與健康管理局的職責。亞馬遜紐約州史坦頓島履行中心4名員工於6月向紐約東區美國地方法院提告，指亞馬遜涉嫌「刻意誤導員工」並以犧牲安全為代價優先考慮生產力，違反公共滋擾和工作場所安全法。

YouTube調整主頁廣告採購規定

川普總統可能會在選舉日占據YouTube主頁，但YouTube最新政策更新顯示，該廣告欄位將改變購買方式。這家谷歌旗下公司證實，它將停止企業夢魅以求的首頁廣告位置的全日廣告預訂，該更動已於今年稍時通知廣告商。取而代之的是，廣告商只能按顯示次數購買，讓單一廣告商無法全日控制該頁面。

SEC主席提醒企業注意網絡安全

證券交易委員會(SEC)主席克萊頓(Jay Clayton)告訴美國企業需更加警惕網路安全。他強調，即使新冠疫情和選舉持續進行，但仍然存在重大的網絡安全威脅，「網絡風險並沒有因為新冠疫情不可預見的風險以及經濟中的其他不確定因素而消失。」「它們一直都在，而且比以往更嚴重。」